Aemet anuncia rachas muy fuertes de viento este miércoles y no descarta lluvias en Valencia Las temperaturas no tendrán grandes cambios, salvo descensos locales en las mínimas

J.Zarco Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 18:36

Después de varios días con lluvias en algunas zonas de la Comunitat Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todavía no descarta las precipitaciones para este miércoles 24 de septiembre. Además, también espera rachas muy fuertes de viento del noroeste en el norte de Castellón durante la primera mitad del día.

Este miércoles el organismo meteorológico anuncia un cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante, al mismo tiempo que pocas nubes en Castellón. Temperaturas sin grandes cambios, salvo descensos locales en las mínimas. Viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas, con tendencia a amainar. En el resto de zonas, flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

Para el jueves 25, hay un pronóstico similar, con un cielo con intervalos nubosos. De nuevo, una pequeña opción de precipitaciones débiles dispersas durante la segunda mitad del día. Las mínimas se incrementarán en el interior norte de Valencia y las máximas subirán ligeramente. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a flojo de componente este por la tarde.

El viernes 26, un cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras horas, tendiendo por la tarde a flojo del oeste en el interior y del este en el litoral.

El fin de semana comenzará, el sábado 27, con la misma tendencia. Cielo con intervalos nubosos en el tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos locales. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a flojo del oeste en el interior y del sur en el litoral de Alicante y del este en el resto del litoral.