Aemet activa este martes un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias y tormentas y anuncia rachas muy fuertes de viento Las precipitaciones podrían tener lugar durante la madrugada

J.Zarco Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:41

Las tormentas cayeron con fuerza este domingo en la Comunitat Valenciana y este martes 23 de septiembre la previsión es que también haya en el sur del territorio. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo en Alicante por lluvias y tormentas desde las 00:00 a las 7:30 de este viernes.

El organismo meteorológico pronostica para este martes un cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte. Hay pequeña probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante de madrugada, sin descartarlos en el sur de Valencia y en Alicante de nuevo por la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, pero con máximas en descenso en la mitad sur y una bajada más ligera en la mitad norte. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del norte en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto durante la mañana. Por la tarde girará a componente este, excepto en el norte de Castellón.

El miércoles 24, Aemet apunta que habrá un cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante. En Castellón pocas nubes y viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas, con tendencia a amainar. En el resto de zonas, flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

El jueves 25, Cielo con intervalos nubosos. De nuevo, una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras horas, tendiendo a flojo del este por la tarde. Los termómetros no variarán demasiado.

La última previsión que realizan es la del viernes 26, donde esperan cielo poco nuboso o despejado. Máximas en ascenso y viento flojo de dirección variable o en calma a primeras horas, tendiendo a flojo del oeste en el interior y del este en el litoral por la tarde.