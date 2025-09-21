Las tormentas descargan ya en Valencia y Castellón: estas son las localidades donde más llueve este domingo Aemet ha activado un doble aviso ante la amenaza de fuertes lluvias

Andoni Torres Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:02 | Actualizado 19:03h. Comenta Compartir

Las previsiones se están cumpliendo y las tormentas descargan ya con fuerza en la Comunitat, sobre todo en el norte de Castellón y en el interior y el litoral sur de la provincia de Valencia. En algunas zonas, los chubascos van acompañados de granizo.

Precipitaciones acumuladas este domingo 21 de septiembre, según los datos de Avamet:

-Rossell: 31,8 l/m2.

-l′Olleria: 29,6.

-Vallibona: 27,4.

-Vallada: 24,2.

-Llutxent: 23,6.

-Aielo de Malferit: 22,1.

-Moixent: 20,4

-Montesa: 19.

-Oliva: 18,4.

-Quatretonda:17,4.

-la Pobla de Benifassà: 16.

-Pego: 15.

-Llutxent: 14,7.

La DGT informa, por su parte, de precipitaciones intensas de lluvia y granizo en el entorno de Moixent, en la A-35. El organismo pide a los conductores que extremen la precaución y sigan la información meteorológica.

Aemet ha activado, desde las cuatro de la tarde de este domingo un doble aviso ante la amenaza de fuertes lluvias en la Comunitat. La previsión para las próximas horas es de chubascos y tormentas, que probablemente serán localmente fuertes y con posible granizo y rachas muy fuertes de viento en la mitad norte, especialmente en el norte de Castellón, donde podrán ser muy fuertes. En la mitad sur serán menos intensos y se darán de forma más dispersa. El aviso es Naranja en Castellón y amarillo en Valencia.