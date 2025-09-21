Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las tormentas descargan ya en Valencia y Castellón: estas son las localidades donde más llueve este domingo
Lluvia en la A-35, a su paso por Moixent. DGT

Las tormentas descargan ya en Valencia y Castellón: estas son las localidades donde más llueve este domingo

Aemet ha activado un doble aviso ante la amenaza de fuertes lluvias

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:02

Las previsiones se están cumpliendo y las tormentas descargan ya con fuerza en la Comunitat, sobre todo en el norte de Castellón y en el interior y el litoral sur de la provincia de Valencia. En algunas zonas, los chubascos van acompañados de granizo.

Precipitaciones acumuladas este domingo 21 de septiembre, según los datos de Avamet:

-Rossell: 31,8 l/m2.

-l′Olleria: 29,6.

-Vallibona: 27,4.

-Vallada: 24,2.

-Llutxent: 23,6.

-Aielo de Malferit: 22,1.

-Moixent: 20,4

-Montesa: 19.

-Oliva: 18,4.

-Quatretonda:17,4.

-la Pobla de Benifassà: 16.

-Pego: 15.

-Llutxent: 14,7.

La DGT informa, por su parte, de precipitaciones intensas de lluvia y granizo en el entorno de Moixent, en la A-35. El organismo pide a los conductores que extremen la precaución y sigan la información meteorológica.

Aemet ha activado, desde las cuatro de la tarde de este domingo un doble aviso ante la amenaza de fuertes lluvias en la Comunitat. La previsión para las próximas horas es de chubascos y tormentas, que probablemente serán localmente fuertes y con posible granizo y rachas muy fuertes de viento en la mitad norte, especialmente en el norte de Castellón, donde podrán ser muy fuertes. En la mitad sur serán menos intensos y se darán de forma más dispersa. El aviso es Naranja en Castellón y amarillo en Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  4. 4

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  5. 5 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  6. 6

    El show de Santamaría
  7. 7 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  8. 8 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  9. 9

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las tormentas descargan ya en Valencia y Castellón: estas son las localidades donde más llueve este domingo

Las tormentas descargan ya en Valencia y Castellón: estas son las localidades donde más llueve este domingo