Tormentas este domingo en la Comunitat.
Tormentas este domingo en la Comunitat. J. I.

Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva

El viento obliga a intervenir a los bomberos tras tumbar varios árboles en la Costera y la lluvia recorre las comarcas limítrofes con Alicantes desde el interior hasta la costa

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:17

La previsión de tormentas para este domingo por la tarde en la Comunitat se ha cumplido. En cuestión de minutos, algunas de las comarcas del sur de la provincia de Valencia se han visto sorprendidas por las fuertes rachas de viento y las lluvias, que en algunos puntos han dejado granizadas con bloques de hielo de importante tamaño, como ha sido el caso de Oliva.

En las últimas horas la tormenta ha cruzado de oeste a este la parte baja de la provincia de Valencia, dejando importantes precipitaciones, sobre todo en la zona del interior más próxima a Alicante, que se han convertido en granizo a medida que se aproximaban a la costa valenciana. En la zona de Pego una importante granizada, con piedra de aproximadamente unos 3 centímetros de tamaño, ha sorprendido a los conductores que circulaban en dirección Valencia, provocando importantes atascos.

Lo mismo ha sucedido en la comarca de la Safor, donde en apenas una hora se han registrado precipiraciones de más de 18 mm, en municipios como Oliva, que ha sido uno en los que la tormenta ha descargado con mayor fuerza. Los vecinos de la localidad costera han tenido que resguardarse ante una sorprendente granizada en la que los bloques de hielo también superaban los 3 centímetros de tamaño en la mayoría de los casos.

En el interior, las precipitaciones han llegado acompañados de fuertes rachas de viento, que han obligado a intervenir a los bomberos en localidades como Xàtiva, donde la tormenta ha tumbado varios árboles provocando daños en varios coches aparcados en la vía urbana.

Tras su paso por la zona sur de la provincia, la tormenta ha comenzado a desplazarse hacia la zona de la Ribera, donde pasadas las 19:20 horas la lluvia y el viento oscurecían el cielo en municipios como Alzira.

