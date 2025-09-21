Aemet anuncia fuertes lluvias en la Comunitat en las próximas horas

Andoni Torres Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:23 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

Aemet ha activado, desde las cuatro de la tarde de este domingo un doble aviso ante la amenaza de fuertes lluvias en la Comunitat. La previsión para las próximas horas es de chubascos y tormentas, que probablemente serán localmente fuertes y con posible granizo y rachas muy fuertes de viento en la mitad norte, especialmente en el norte de Castellón, donde podrán ser muy fuertes. En la mitad sur serán menos intensos y se darán de forma más dispersa. El aviso es Naranja en Castellón y amarillo en Valencia.

Las lluvias se están dejando notar ya en localidades como Vallibona, donde han caído 21 litros por metros cuadrado en una hora, Rosell (14,6 l/m2 en una hora) o Ayora (10,4 l/m2), según datos de Avamet.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y recordado la posibilidad de «crecidas súbitas importantes» de carácter local en barrancos y cauces menores en Navarra, Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Cataluña (Lleida y Tarragona) y en el interior norte de Castellón durante toda la jornada de este domingo.

La previsión del lunes es de cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna en Alicante por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos a últimas horas del día. Temperaturas en descenso, que será localmente notable en el caso de las máximas en Valencia. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes por la mañana.

