Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas Anuncia un cambio notable en las temperaturas y lluvias en algunas zonas

Andoni Torres Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:19 | Actualizado 23:37h. Comenta Compartir

Las tormentas han caído con fuerza este domingo en el norte de Castellón, el sur de Valencia y algunas zonas de Alicante. Aemet ha lanzado la previsión del tiempo para este lunes 22 de septiembre el la Comunitat con un cambio notable en cuanto a las temperaturas.

Aemet prevé para este lunes cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna en Alicante por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos a últimas horas. Las temperaturas bajarán de forma notable en el caso de las máximas en Valencia. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes por la mañana, flojo del noroeste en el resto de la mitad norte y de dirección variable en la mitad sur; por la tarde tenderá a flojo de componente este en el litoral y prelitoral y del oeste en el interior.

Más tormentas el martes. Aemet prevé cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante, especialmente de madrugada, sin descartarlos en el sur de Valencia y en Alicante el resto del día. Temperaturas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Vaguada atlántica

La influencia de una vaguada atlántica así como la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo provocarán que las temperaturas sigan cayendo en toda la Península el lunes, lo que sobre todo en el extremo norte irá acompañado de precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en los litorales y con acumulados significativos en Asturias y Cantabria. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el descenso de las temperaturas será generalizado, mientras que en el caso de las máximas será notable en zonas de la Ibérica sur y localmente en La Mancha, según recoge Europa Press.

De la misma manera, las mínimas también se reducen en toda España, con lo que pocas comunidades superarán los 15º de temperatura e incluso en Castilla y León o País Vasco veremos temperaturas más cercanas al otoño o al invierno como en Burgos (3º), Soria (4º), Segovia (5º) y Vitoria (6º).