Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las tormentas descargan ya en Valencia y Castellón: estas son las localidades donde más llueve este domingo
Personas se protegen de la lluvia en Barcelona. Efe

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y advierte de posibles «crecidas súbitas importantes» en barrancos y cauces este domingo y el presidente Illa pide «precaución»

J. A. G.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:11

El verano de 2025 se está despidiendo con precipitaciones tormentosas en forma de granizo y lluvias torrenciales que están golpeando con fuerza buena parte del ... noreste peninsular, una situación adversa que ha provocado cortes de carretera en Cataluña, retrasos y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de El Prat, incidencias ferroviarias y rescates de decenas de personas que habían quedado atrapadas en el funicular de la montaña de la abadía de Montserrat, en Barcelona, donde han caído en pocas horas más de 100 litros por metro cuadrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  4. 4

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  5. 5 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  6. 6

    El show de Santamaría
  7. 7 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  8. 8 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  9. 9

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana