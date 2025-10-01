Aemet lanza su previsión para este jueves en la Comunitat Pese a que la alerta ha pasado, este miércoles ha seguido lloviendo en algunos puntos y podría continuar varios días

Durante los últimos días de septiembre la Comunitat Valenciana vivió un fuerte episodio de lluvias. Cientos de litros se acumularon en varios puntos del territorio y se activó la alerta roja. Había riesgo de nuevas inundaciones. Las provincias de Castellón y Valencia fueron las más castigadas. El domingo por la noche comenzaron las primeras precipitaciones. Lo más fuerte llegó el lunes. Las calles de municipios como Cullera se llenaron de agua. El martes se redujo el nivel de alerta a naranja. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) retiró todos los avisos de cara a este miércoles 1 de octubre.

Sin embargo, ha continuado lloviendo en algunos puntos. Las lluvias se han registrado con mayor intensidad enel litoral norte de Alicante, donde se han recogido más de 50 l/m2 en municipios como Dénia y muy similares en Xàbia. Según los datos de Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología), en la capital de la comarca de La Marina Alta se han registrado este miércoles 57'2 l/m2 hasta las 14.30 horas y 48,2 en algunas zonas de Xàbia. Menores registros han tenido Teulada (15'6), l′Atzúbia (15,2) o Pego (14,7).

El panorama es muy similar de cara a este jueves 2 de octubre. En principio, Aemet no espera ningún fenómeno significativo en la Comunitat aunque no niega que, al igual que este miércoles, haya chubascos que descarguen algunos litros durante la jornada. En concreto, el organismo no descarta chubascos dispersos en el litoral de Castellón a primeras horas. En cuanto al resto de la previsión, el cielo presentará intervalos nubosos y brumas durante las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las máximas en las capitales de provincia estarán en torno a los 25 grados y las mínimas serán más altas en Castellón y más bajas en Alicante y Valencia. Soplará un viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

De cara al viernes 3 de octubre, ya no se esperan chubascos. Eso sí, el cielo se irá encapotando durante la tarde. Probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en zonas del interior de Valencia y Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, con intervalos de suroeste moderado en el litoral de Alicante en las horas centrales y tendiendo a predominar la componente oeste en el interior la segunda mitad del día.