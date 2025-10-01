Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lluvia en Valencia este lunes, imagen de archivo. J.L. Bort

Aemet lanza su previsión para este jueves en la Comunitat

Pese a que la alerta ha pasado, este miércoles ha seguido lloviendo en algunos puntos y podría continuar varios días

A. Pedroche

A. Pedroche

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:51

Durante los últimos días de septiembre la Comunitat Valenciana vivió un fuerte episodio de lluvias. Cientos de litros se acumularon en varios puntos del territorio y se activó la alerta roja. Había riesgo de nuevas inundaciones. Las provincias de Castellón y Valencia fueron las más castigadas. El domingo por la noche comenzaron las primeras precipitaciones. Lo más fuerte llegó el lunes. Las calles de municipios como Cullera se llenaron de agua. El martes se redujo el nivel de alerta a naranja. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) retiró todos los avisos de cara a este miércoles 1 de octubre.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Sin embargo, ha continuado lloviendo en algunos puntos. Las lluvias se han registrado con mayor intensidad enel litoral norte de Alicante, donde se han recogido más de 50 l/m2 en municipios como Dénia y muy similares en Xàbia. Según los datos de Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología), en la capital de la comarca de La Marina Alta se han registrado este miércoles 57'2 l/m2 hasta las 14.30 horas y 48,2 en algunas zonas de Xàbia. Menores registros han tenido Teulada (15'6), l′Atzúbia (15,2) o Pego (14,7).

El panorama es muy similar de cara a este jueves 2 de octubre. En principio, Aemet no espera ningún fenómeno significativo en la Comunitat aunque no niega que, al igual que este miércoles, haya chubascos que descarguen algunos litros durante la jornada. En concreto, el organismo no descarta chubascos dispersos en el litoral de Castellón a primeras horas. En cuanto al resto de la previsión, el cielo presentará intervalos nubosos y brumas durante las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las máximas en las capitales de provincia estarán en torno a los 25 grados y las mínimas serán más altas en Castellón y más bajas en Alicante y Valencia. Soplará un viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

De cara al viernes 3 de octubre, ya no se esperan chubascos. Eso sí, el cielo se irá encapotando durante la tarde. Probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en zonas del interior de Valencia y Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, con intervalos de suroeste moderado en el litoral de Alicante en las horas centrales y tendiendo a predominar la componente oeste en el interior la segunda mitad del día.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  2. 2

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  3. 3 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  6. 6

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  7. 7

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  8. 8

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10

    Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet lanza su previsión para este jueves en la Comunitat

Aemet lanza su previsión para este jueves en la Comunitat