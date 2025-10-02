La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido a 1 grado este jueves
Varias localidades de Castellón marcan temperaturas propias del invierno
Valencia
Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13
Hay municipios de la Comunitat Valencia que ya han sacado el nórdico y los abrigos gordos. Una de estos rincones donde ya han llegado las temperaturas invernales en El Toro, que esta noche la ha pasado a 1,8 grados. Otras dos localidades de Castellón (Morella y Ares del Maestrat) han marcado durante la madrugada temperaturas inferiores a los 5 grados.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|El Toro
|1,8
|Morella
|4,6
|Ares del Maestrat
|4,7
|La Pobla de Benifassà
|5,2
|Forcall
|5,7
|Sorita
|5,7
|Bocairent
|5,7
|Xodos
|5,9
|Xixona
|6
|Calles
|6,1
Pasados episodios de lluvias de principios de semana, para este viernes, sábado y domingo ya no se esperan chubascos. Las temperaturas máximas irán en ascenso, por lo que no hay que guardar aún la ropa de verano.
Por otro lado, a nivel nacional, el domingo se esperan chubascos fuertes en Cataluña y Baleares, que podrían extenderse el lunes a este y norte del país.