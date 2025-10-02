La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido a 1 grado este jueves Varias localidades de Castellón marcan temperaturas propias del invierno

María Gardó Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13

Hay municipios de la Comunitat Valencia que ya han sacado el nórdico y los abrigos gordos. Una de estos rincones donde ya han llegado las temperaturas invernales en El Toro, que esta noche la ha pasado a 1,8 grados. Otras dos localidades de Castellón (Morella y Ares del Maestrat) han marcado durante la madrugada temperaturas inferiores a los 5 grados.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro 1,8 Morella 4,6 Ares del Maestrat 4,7 La Pobla de Benifassà 5,2 Forcall 5,7 Sorita 5,7 Bocairent 5,7 Xodos 5,9 Xixona 6 Calles 6,1

Pasados episodios de lluvias de principios de semana, para este viernes, sábado y domingo ya no se esperan chubascos. Las temperaturas máximas irán en ascenso, por lo que no hay que guardar aún la ropa de verano.

Por otro lado, a nivel nacional, el domingo se esperan chubascos fuertes en Cataluña y Baleares, que podrían extenderse el lunes a este y norte del país.