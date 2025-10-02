Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Así te hemos contado la sesión de control en Les Corts
Un hombre se protege del frío. Juan J. Monzo

La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido a 1 grado este jueves

Varias localidades de Castellón marcan temperaturas propias del invierno

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13

Hay municipios de la Comunitat Valencia que ya han sacado el nórdico y los abrigos gordos. Una de estos rincones donde ya han llegado las temperaturas invernales en El Toro, que esta noche la ha pasado a 1,8 grados. Otras dos localidades de Castellón (Morella y Ares del Maestrat) han marcado durante la madrugada temperaturas inferiores a los 5 grados.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
El Toro 1,8
Morella 4,6
Ares del Maestrat 4,7
La Pobla de Benifassà 5,2
Forcall 5,7
Sorita 5,7
Bocairent 5,7
Xodos 5,9
Xixona 6
Calles 6,1

Pasados episodios de lluvias de principios de semana, para este viernes, sábado y domingo ya no se esperan chubascos. Las temperaturas máximas irán en ascenso, por lo que no hay que guardar aún la ropa de verano.

Por otro lado, a nivel nacional, el domingo se esperan chubascos fuertes en Cataluña y Baleares, que podrían extenderse el lunes a este y norte del país.

