Aemet advierte de la llegada de nevadas 'efecto lago' a la Comunitat y activa un triple aviso amarillo

Llegan los días más fríos a toda España y la Comunitat Valenciana como consecuencia de una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un episodio invernal. Por lo tanto, llega el momento de abrigarse bien porque en los próximos días, especialmente a partir de este jueves, las temperaturas caerán en picado. A partir del viernes, incluso podría haber precipitaciones en forma de nieve.

Durante la madrugada de este miércoles, en la localidad de Morella(Castellón) el termómetro ha marcado -5,9 grados, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET).

El jueves 20 Aemet espera un «cielo con intervalos nubosos por la mañana en el tercio norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio norte y en ligero descenso en el resto; máximas en descenso. Viento moderado del noroeste en el tercio norte y flojo en el resto; será ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el norte de Castellón la primera mitad del día».

Para este viernes 21 el organismo meteorológico ha activado un aviso amarillo en toda la Comunitat. En Alicante y Valencia desde las 2:30 a 10:30 horas y de 18:30 hasta el final del día, por fenómenos costeros. En Castellón durante todo el día por viento y fenómenos costeros.

Para este día la previsión es de cielo poco nuboso en general; en el interior del norte de Castellón, habrá intervalos nubosos de madrugada, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en forma de nieve, lo que se conoce como 'nevadas efecto lago'. Se trata de un fenómeno que ocurre cuando una masa de aire frío llega a una superficie más templada. El contraste térmico provoca que el aire inferior se caliente y ascienda formando nubes convectivas con desarrollo vertical.

Los termómetros continuarán bajando, con heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste y rachas muy fuertes en el norte de Castellón, que no se descartan en el sur de esta provincia y en el norte de Alicante.

El sábado 22 cielo poco nuboso, aumentando a nuboso a últimas horas. No se descartan precipitaciones en el norte de Castellón a últimas horas, con la cota de nieve subiendo de 600-800 m a 1200-1400 m. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, de neuvo con heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo y girar a oeste a últimas horas; hay probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.

