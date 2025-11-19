La localidad de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este miércoles: hasta -5,9ºC La Comunitat se sumergirá en 48 horas en un episodio de frío intenso más propio de enero y febrero que de estas fechas

Caída en picado de las temperaturas. Ese es el panorama para los próximos días, especialmente el viernes y el sábado. La Comunitat se sumergirá en 48 horas en un episodio de frío intenso más propio de enero y febrero que de estas fechas. Además, el contraste será todavía mayor porque venimos de unos días donde los termómetros han marcado resgistros suaves.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que hay que remontarse a 2013 para enfrentarse a unos días tan fríos en un mes como noviembre. De esta forma, la temperatura media del viernes será plenamente invernal, seis grados más baja que el promedio normal de un 21 de este mes.

Este episodio de frío está provocado por la entrada de una masa de aire ártico, que ha provocado que las temperaturas caigan en picado en toda la Comunitat, dejando valores bajo cero en algunos puntos del interior.

La localidad en la que más frío ha hecho durante la madrugada de este miércoles ha sido, Morella (Castellón), donde el termómetro ha llegado a marcar -5,9 grados durante esta madrugada, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET).

En el segundo puesto de este ranking se encuentra Vilafranca (Castellón) donde las temperaturas han caído hasta los -5,2ºC mientras que en tercer lugar se encuentra Morella con una temperatura de -4,7ºC.

Pero estas no han sido las únicas localidades que han registrado valores negativos durante esta madrugada. También ha hecho mucho frío en Ares del Maestrat (Castellón) con una temperatura de -3,9ºC; en Forcall y Sorita, donde la temperatura mínima ha llegado a marcar los -3,8ºC y Bocairent (-3,2ºC).

Estas son las localidades en las que más frío ha hecho este miércoles, según los datos de Avamet:

- Morella: -5,9ºC

- Vilafranca: -5,2ºC

- Morella: -4,7ºC

- Ares del Maestrat: -3,9ºC

- Forcall: -3,8ºC

- Sorita: -3,8ºC

- Bocairent: -3,2ºc

- Xixona: -3,2ºC

- Herbers: -2,8ºC

- El Toro: -2,6ºC

- La Todolella: -2,5ºC

Previsión del tiempo para los próximos días

El jueves se empezará a notar el frío y los días con las temperaturas más bajas serán el viernes y el sábado. El domingo ya se producirá una recuperación de los termómetros con la entrada de una masa de aire atlántico mucho más templado que devolverá el mercurio a niveles más acordes con esta época del año.

Durante este episodio de se producirán heladas. Serán las primeras generalizadas en lo que llevamos de otoño. Hasta ahora se han producido alguna muy suave y de forma aislada. En cualquier caso, no serán muy fuertes ni con temperaturas excesivamente bajas por la presencia del viento.

El descenso acumulado de temperaturas hasta el viernes será de diez grados. En este caso, la sensación de frío será acrecentada por el viento que se producirá durante estas jornadas. La previsión es que a partir de próximo domingo se vayan recuperando las temperaturas. El viento de componente norte se va a intensificar el viernes, lo que va a acentuar la sensación de frío el ese día y el sábado.

Ante la bajada de temperaturas de los próximos días, Emergencias de la Generalitat ha lanzado a la población un mensaje de precaución, especialmente destinado hacia las personas más vulnerables. En concreto, se refiere a las personas mayores, embarazadas, aquellas con alguna dolencia crónica, con capacidades diferentes y niños.