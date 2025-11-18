Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia un tiempo invernal Temperaturas bajas, viento fuerte, heladas y precipitaciones en algunas zonas

Andoni Torres Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 19:35

Tras las tormentas del pasado lunes, la Comunitat Valenciana afronta un cambio en la situación atmosférica en la segunda parte de la semana. Aemet informa de que una masa de aire muy frío, procedente de latitudes altas, llegará a España en los próximos días.

La agencia explica que las temperaturas bajarán progresivamente en toda la peníncula- aunque de forma mucho más acusada en el tercio norte- y serán probables heladas, que se extenderán e intensificarán durante los días siguientes. L️as temperaturas serán en general bajas para la época, más propias del invierno que del otoño. El tiempo frío se mantendrá, probablemente, hasta el fin de semana, cuando comenzarán a subir las temperaturas.

Previsión del miércoles 19 de noviembre

Amete prevé para el miércoles cielos con intervalos nubosos en la Comunitat, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. Serán probables heladas débiles en puntos del interior del tercio norte. El viento soplará flojo ocasionalmente moderado de componente oeste.

Previsión del jueves

La previsión del jueves es de intervalos nubosos, con baja probabilidad de chubascos en el litoral de Alicante por la tarde. Temperaturas en ascenso en general y probabilidad de heladas débiles en el interior de la mitad norte. En Castellón viento moderado del noroeste y probabilidad de rachas muy fuertes en el interior.

Viernes 21

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunitat con temperaturas en descenso y heladas débiles en el interior. El viento soplará moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en el norte de Castellón, que no se descartan en el sur de esta provincia y en el norte de Alicante. Las temperaturas mínimas rozarán los cero grados en el interior.

Previsión del sábado

Aemet prevé para el sábado cielo poco nuboso, aumentando a nuboso a últimas horas del día. No se descartan precipitaciones en el norte de Castellón a últimas horas, con la cota de nieve subiendo de 600-800 m a 1.200-1.400 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso; heladas débiles en el interior. Probabilidad de rachas muy fuertes de viento en el interior del norte de Castellón.

Previsión del domingo

Con un alto grado de incertidumbre aún, las temperaturas deberían empezar a subir ya el domingo, aunque el cielo podría estar nuboso. No se esperan precipitaciones de relevancia.