Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
Las nubes cubren el cielo sobre Valencia este lunes.
Las nubes cubren el cielo sobre Valencia este lunes. M.H:

Las tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve

Los chubascos, breves pero intensos, se mueven de norte a sur

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Tarde de lluvias este lunes en la Comunitat Valenciana. Aemet informa de que se están produciendo tormentas de corta duración, con movimiento de norte a sur, que se han formado en el límite provincial entre Valencia y Castellón. Además, se están registrando muchos rayos en la zona de Puçol.

Las precipitaciones más importantes se están registrando esta tarde el norte de la provincia de Valencia y el sur de Castellón. Localidades como Puçol han recogido 8,4 litros por metro cuadrado en una hora, Almenara (8) y Sagunto (5). También se registran lluvias en municipios como Massalfassar, Albuixech o Massamagrell. Usuarios de redes sociales también reportan tormentas en otras zonas como Requena.

Las lluvias amenazan ya en la ciudad de Valencia y el área metropolitana. El cielo se ha cubierto en pocos minutos y las precipitaciones no se han hecho esperar. Está siendo una tormenta de corta duración, que deja chubascos breves pero intensos con movimiento de norte a sur.

¿Dónde está lloviendo más?

Litros por metros cuadrado registrados este lunes, hasta las 17.30 horas, según datos de Avamet:

-Vilamarxant: 19 l/2.

-Paterna: 10, 4l/m2.

-Bétera: 10,2 l/m2.

-Alboraia: 10 l/m2.

-Puçol: 8,9 l/m2.

-Valencia ciudad: 8,6 l/m2.

-Bugarra: 8,1 l/m2.

-Almenara: 8 l/m2.

Previsión del martes

La previsión de Aemet para el martes 18 de noviembre es de intervalos nubosos sin descartar chubascos durante la mañana en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, tendiendo a poco nuboso al mediodía. En el resto de la Comunitat, en principio, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso. En el norte de Castellón, viento moderado a fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la mañana, tendiendo por la tarde a flojo; en el resto, viento flojo a moderado, predominando la componente este en el litoral y oeste en el interior.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  4. 4 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  5. 5

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  6. 6 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  7. 7 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia
  10. 10

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve