Las tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve Los chubascos, breves pero intensos, se mueven de norte a sur

Andoni Torres Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:04 | Actualizado 18:11h. Comenta Compartir

Tarde de lluvias este lunes en la Comunitat Valenciana. Aemet informa de que se están produciendo tormentas de corta duración, con movimiento de norte a sur, que se han formado en el límite provincial entre Valencia y Castellón. Además, se están registrando muchos rayos en la zona de Puçol.

Las precipitaciones más importantes se están registrando esta tarde el norte de la provincia de Valencia y el sur de Castellón. Localidades como Puçol han recogido 8,4 litros por metro cuadrado en una hora, Almenara (8) y Sagunto (5). También se registran lluvias en municipios como Massalfassar, Albuixech o Massamagrell. Usuarios de redes sociales también reportan tormentas en otras zonas como Requena.

Las lluvias amenazan ya en la ciudad de Valencia y el área metropolitana. El cielo se ha cubierto en pocos minutos y las precipitaciones no se han hecho esperar. Está siendo una tormenta de corta duración, que deja chubascos breves pero intensos con movimiento de norte a sur.

¿Dónde está lloviendo más?

Litros por metros cuadrado registrados este lunes, hasta las 17.30 horas, según datos de Avamet:

-Vilamarxant: 19 l/2.

-Paterna: 10, 4l/m2.

-Bétera: 10,2 l/m2.

-Alboraia: 10 l/m2.

-Puçol: 8,9 l/m2.

-Valencia ciudad: 8,6 l/m2.

-Bugarra: 8,1 l/m2.

-Almenara: 8 l/m2.

Previsión del martes

La previsión de Aemet para el martes 18 de noviembre es de intervalos nubosos sin descartar chubascos durante la mañana en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, tendiendo a poco nuboso al mediodía. En el resto de la Comunitat, en principio, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso. En el norte de Castellón, viento moderado a fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la mañana, tendiendo por la tarde a flojo; en el resto, viento flojo a moderado, predominando la componente este en el litoral y oeste en el interior.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Temas

Lluvias en la Comunitat Valenciana