La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia Los chubascos están siendo breves pero intensos

El arcoiris que se ha formado en el cielo de Valencia visto desde La Torre.

J.Zarco Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:49 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

Las tormentas que han caído este lunes en la provincia de Valencia han dejado en el cielo un perfecto arcoiris que se puede apreciar, por ejemplo, desde la pedanía La Torre y el municipio de Picanya. Una imagen muy llamativa puesto que no es habitual que se vea de forma tan definida este fenómeno de la naturaleza.

¿Qué tiene que ocurrir para que se genere un arcoiris? Se produce por la refracción y reflexión de los rayos solares en las gotas de agua suspendidas en la atmósfera y aparece en el lado opuesto del sol. Este semicírculo pinta el cielo de distintos colores

Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se trata de tormentas de corta duración, con movimiento de norte a sur y que se han formado en el límite provincial entre Valencia y Castellón.

El arcoiris visto desde Picanya. LP

«El rastro de los rayos de la última hora muestra el desplazamiento de la tormenta desde Almenara, donde se registraron las primeras descargas, hasta Massalfassar y Albuixech, donde ahora hay tormenta. Tormentas de corta duración con movimiento hacia el sur», señalan desde la cuenta oficial de Aemet en la Comunitat Valenciana.