El aire gélido desploma diez grados las temperaturas en la Comunitat y aparecerán las primeras heladas

Caída en picado de las temperaturas. Ese es el panorama para los próximos días, especialmente el viernes y el sábado. Si todavía no ha ... sacado la ropa de invierno del armario, aproveche ahora que todavía está a tiempo. Y es que la Comunitat se sumergirá en 48 horas en un episodio de frío intenso más propio de enero y febrero que de estas fechas. Además, el contraste será todavía mayor porque venimos de unos días donde los termómetros han marcado resgistros suaves.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que hay que remontarse a 2013 para enfrentarse a unos días tan fríos en un mes como noviembre. De esta forma, la temperatura media del viernes será plenamente invernal, seis grados más baja que el promedio normal de un 21 de este mes.

Este episodio de frío está provocado por la entrada de una masa de aire ártico. Pero su duración será escasa. Esta es una de las características de este episodio que no durará excesivamente en el tiempo. El jueves se empezará a notar y los días con las temperaturas más bajas serán el viernes y el sábado. El domingo ya se producirá una recuperación de los termómetros con la entrada de una masa de aire atlántico mucho más templado que devolverá el mercurio a niveles más acordes con esta época del año.

De todas formas, y según puntualiza José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, es que las temperaturas no descenderán excesivamente. Las mínimas nocturnas se moverán en el entorno de los tres o cuatro grados bajo cero en el interior de la provincia de Valencia. La razón es que este episodio viene acompañado de viento que modera los termómetros.

Durante este episodio de se producirán heladas. Serán las primeras generalizadas en lo que llevamos de otoño. Hasta ahora se han producido alguna muy suave y de forma aislada. En cualquier caso, no serán muy fuertes ni con temperaturas excesivamente bajas por la presencia del viento.

En cualquier caso, el descenso acumulado de temperaturas hasta el viernes será de diez grados. En este caso, la sensación de frío será acrecentada por el viento que se producirá durante estas jornadas. La previsión es que a partir de próximo domingo se vayan recuperando las temperaturas. El viento de componente norte se va a intensificar el viernes, lo que va a acentuar la sensación de frío el ese día y el sábado.

Las temperaturas máximas en el litoral de la Comunitat Valenciana en los quince grados cuando este lunes ha oscilado entre los 22 y 23 grados en distintos puntos de la costa. Las máximas en el interior rondarán los seis grados. Hay que tener en cuenta que el lunes alcanzaron los 14 grados.

El frío se notará especialmente a primeras horas de la mañana, cuando se registran las temperaturas más bajas del día. Se espera que en la costa de la Comunitat los termómetros bajen hasta los ocho grados mientras que en el interior el mercurio descenderá hasta los tres grados bajo cero. Las mínimas en el litoral se han situado en el entorno de los doce o trece grados. Por el contrario en el interior han oscilado entre los cuatro y cinco.

Ante la bajada de temperaturas de los próximos días, Emergencias de la Generalitat ha lanzado a la población un mensaje de precaución, especialmente destinado hacia las personas más vulnerables. En concreto, se refiere a las personas mayores, embarazadas, aquellas con alguna dolencia crónica, con capacidades diferentes y niños.

La situación será similar en toda España, según ha precisado Rubén del Campo, portavoz de Aemet de forma que el descenso térmico será progresivo. Empezará el jueves y continuará en las jornadas siguientes. Entre el jueves y el sábado, estas heladas llegarán a buena parte del interior peninsular y serán más intensas, con ambiente también frío en las horas centrales del día. De hecho, en esas horas no se alcanzarán los 10 grados en muchas zonas del interior del país, como ha precisado Del Campo, que ha avanzado que las temperaturas serán propias «de pleno invierno».