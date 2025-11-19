Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se protege del frío en Valencia. EFE

El aire gélido desploma diez grados las temperaturas en la Comunitat y aparecerán las primeras heladas

Los días más fríos por la entrada de una masa ártica serán el viernes y el sábado y a partir del domingo se recuperarán los valores normales

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Caída en picado de las temperaturas. Ese es el panorama para los próximos días, especialmente el viernes y el sábado. Si todavía no ha ... sacado la ropa de invierno del armario, aproveche ahora que todavía está a tiempo. Y es que la Comunitat se sumergirá en 48 horas en un episodio de frío intenso más propio de enero y febrero que de estas fechas. Además, el contraste será todavía mayor porque venimos de unos días donde los termómetros han marcado resgistros suaves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  4. 4 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  5. 5

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  6. 6 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  7. 7

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  8. 8 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  9. 9

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  10. 10 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El aire gélido desploma diez grados las temperaturas en la Comunitat y aparecerán las primeras heladas

El aire gélido desploma diez grados las temperaturas en la Comunitat y aparecerán las primeras heladas