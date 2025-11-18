Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este martes Las temperaturas han caído en picado en toda la región, dejando valores bajo cero en algunos puntos del interior

Sara Bonillo Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 09:57

Después de un fin de semana prácticamente primaveral, toca volver a sacar los abrigos y los gorros. Las temperaturas han caído en picado en toda la Comunitat, dejando valores bajo cero en algunos puntos del interior.

La localidad en la que más frío ha hecho este martes ha sido, Bocairent (Valencia), donde el termómetro ha llegado a marcar -1,7 grados durante esta madrugada, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET).

En el segundo puesto de este ranking se encuentra Vilafranca (Castellón) donde las temperaturas han caído hasta los -1,6ºC mientras que en tercer lugar se encuentra Ayora (Valencia) con una temperatura de -0,8ºC.

Pero estas no han sido las únicas localidades que han registrado valores negativos durante esta madrugada. También ha hecho mucho frío en Calles, donde la temperatura mínima ha llegado a marcar los -0,6ºC; en Castielfabib (-0,3ºC) y El Toro (-0,1ºC).

Será a partir del jueves 20 de noviembre cuando habrá un importante descenso de las temperaturas en la Comunitat como consecuencia de la entrada de una masa de aire muy frío de origen ártico. Se esperan heladas débiles en el interior de la mitad norte y puntos de la mitad sur.

Los días más fríos serán el viernes y sábado, con tendencia a recuperarse a partir del domingo. «Es poco frecuente en noviembre una temperatura media tan baja como la prevista el viernes. No ocurría desde noviembre de 2013. La temperatura media del viernes será plenamente invernal, 6 °C más baja que el promedio normal de un 21 de noviembre», recuerdan desde Aemet.