Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas Se espera que los termómetros bajen significativamente a partir del jueves

J.Zarco Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:23

Las tormentas han llegado de forma imprevista este lunes a la Comunitat Valenciana. Están siendo de corta duración y moviéndose de norte a sur. Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se originaron en la zona de la Serra Calderona y han generado muchos rayos en zonas como Puzol.

Para este martes 18, el organismo meteorológico apunta que en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, habrá intervalos nubosos sin descartar chubascos durante la mañana, tendiendo a poco nuboso al mediodía. En el norte de Castellón, viento moderado a fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la mañana, tendiendo por la tarde a flojo; en el resto, viento flojo a moderado, predominando la componente este en el litoral y oeste en el interior.

El miércoles 19 Aemet auncia un cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas e intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo a moderado de componente oeste.

El jueves 20 se espera un importante descenso de las temperaturas como consecuencia de la entrada de una masa de aire muy frío de origen ártico. Se esperan heladas débiles en el interior de la mitad norte y puntos de la mitad sur. En Castellón viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en la mitad norte; en el resto de componente oeste flojo a moderado.

Los días más fríos serán el viernes y sábado, con tendencia a recuperarse a partir del domingo. «Es poco frecuente en noviembre una temperatura media tan baja como la prevista el viernes. No ocurría desde noviembre de 2013. La temperatura media del viernes será plenamente invernal, 6 °C más baja que el promedio normal de un 21 de noviembre», recuerdan desde Aemet.

Añaden que el viento se va a intensificar a partir del viernes y va a potenciar esa sensación de frío. Eso sí, matizan que «las masas de aire de origen ártico llegan muy secas a nuestro territorio, por lo que las precipitaciones que se produzcan a partir del jueves serán poco significativas».