Lluvias en Valencia, en imagen de archivo. Iván Arlandis

Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán

Para el próximo sábado también se esperan precipitaciones

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo este jueves en Castellón por lluvias localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón. Comenzará a las 00:00 horas y finalizará a las 9:30 de la mañana y no se descarta que las precipitaciones se extiendan de forma más débil y dispersa hacia el sur.

El organismo meteorológico también espera para este 6 de noviembre cielo muy nuboso a primeras horas, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el tercio norte y a poco nuboso en el resto. También temperaturas mínimas en ligero ascenso en el litoral de Valencia y con una pequeña bajada en el resto de zonas, mientras que las máximas descenderán suavemente en el interior

Viento flojo de componente sur de madrugada en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a componente oeste moderado durante la mañana. No se descartan rachas muy fuertes del noroeste en el norte de Castellón a últimas horas.

El viernes 7, Aemet anuncia un cielo poco nuboso aumentando a partir de mediodía a nuboso o muy nuboso. No se descartan precipitaciones débiles a últimas horas del día. Los termómetros no variarán en exceso y el viento será flojo de componente oeste en general, con aumentos ocasionales de intensidad a moderado, especialmente en el litoral.

El sábado 8 también podría haber lluvias. Se espera un cielo nuboso disminuyendo a intervalos nubosos a últimas horas. Probables precipitaciones débiles durante la jornada, especialmente en la mitad norte, pero con posibilidad de que se extiendan de forma más dispersa a otras zonas. Máximas en descenso en la mitad norte y sin modificaciones importantes en la mitad sur. Viento flojo del oeste, girando a moderado del noroeste durante las horas centrales del día.

El domingo 9, la previsión es de ntervalos nubosos. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso, ligero en los litorales. Viento de componente oeste, flojo a moderado, con tendencia a flojo de dirección variable al final del día.

