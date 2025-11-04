Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días Se ha activado el aviso amarillo para el jueves en el norte de la Comunitat, aunque las precipitaciones alcanzarán la provincia de Valencia desde la tarde del miércoles

Nacho Ortega Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

Las lluvias vuelven esta primera semana de noviembre a la Comunitat Valenciana y cruzarán la provincia de Valencia desde el interior hasta el litoral. La llegada de un frente frío que atravesará la península dejará precipitaciones el miércoles en el oeste y en el centro de la Península, y llegarán al Mediterráneo a última hora del día y en especial el jueves, cuando se esperan las lluvias más generalizadas, según Aemet, que ha activado el aviso amarillo en el norte de Castellón por tormentas con granizo y precipitaciones de hasta 20 mm/hora entre la medianoche y las 18 horas.

La previsión para el miércoles habla de «cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde». La previsión oficial de Aemet da un 95% de probabilidad de lluvia en la zona de Requena y en la de Montanejos a última hora de la tarde y hasta la medianoche, y de un 100% en Morella, por lo que las precipitaciones se podrían concentrar en el interior de la provincia de Valencia y Castellón.

Previsión del tiempo para el jueves 6 de noviembre

El 6 de noviembre el frente alcanzará el Mediterráneo y se esperan lluvias sobre todo en el nordeste de la Península, es decir, en Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares, donde podrán ser localmente fuertes, persistentes e incluso ir acompañadas de tormenta y granizo. Estas lluvias llegarán también a la Comunitat Valenciana y Aemet no descarta chubascos más dispersos en zonas del este peninsular, sobre todo en áreas montañosas. Recuerda, se ha activado el aviso amarillo en el norte de la Comunitat y se prevén lluvias en buena parte del territorio, incluida la provincia de Valencia.

La previsión oficial habla de «cielo con intervalos nubosos, tendiendo en la mitad sur a poco nuboso por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles en la mitad norte, sin descartar de forma más dispersa en el resto del territorio». Además las temperaturas máximas caerán en el interior y hay probabilidad de rachas muy fuertes de viento en Castellón por la tarde.

El portal eltiempo.es coincide con Aemet en que el jueves el frente alcanzará el Mediterráneo y en puntos del nordeste como Aragón, Cataluña, norte de la Comunitat Valenciana y Baleares las lluvias pueden ser intensas. Además, avanzará una vaguada en altura, por lo que no se descartan tormentas localmente fuertes. De esa vaguada podría descolgarse una dana que avanzaría por el Mediterráneo, sin dejar muchos efectos en España.

Bajada de temperaturas y nieve en España

También se espera un descenso acusado de las temperaturas en todo el territorio, en especial en áreas centrales y del este de la Península, donde las máximas podrían bajar de 8-10ºC con respecto al miércoles por lo que, después de unos días cálidos, las temperaturas ya quedarán en valores normales para la época.

Según Aemet, el jueves en España aparecerá la nieve a partir de unos 2.000 metros, aunque irá bajando la cota hasta 1.500 metros en el norte.

Viernes y sábado

El viernes «no se descartan precipitaciones débiles en el interior norte de Castellón durante la madrugada y en el interior de la mitad norte a últimas horas del día», y el sábado no se descarta el regreso de la lluvia débil a la provincia de Valencia.

La previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Previsión del tiempo en Valencia

Previsión del tiempo en Alicante

Previsión del tiempo en Castellón