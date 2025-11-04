Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Localidad de Vilafranca, en una imagen de archivo. Irene Marsilla

Las 5 localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a menos de 0 grados este martes

El resto del territorio disfruta de temperaturas suaves antes de la llegada de un frente frío

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

La Comunitat Valenciana disfruta este martes de un cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Las temperaturas no han variado a comienzos de esta semana y se mantienen suaves antes de la llegada de un frente frío, anunciado por Aemet.

En mitad de este ambiente propio del otoño, hay localidades en la Comunitat Valenciana donde se tiene que dormir con manta y la calefacción en marcha. Algunas de ellas han pasado la noche por debajo de los 0 grados.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
Vilafranca -3,4
El Toro -3,1
Ares del Maestrat -1,7
Morella -1,2
Bocairent -0,5
Sant Mateu 0,2
Xodos 0,4
Camporrobles 0,9
Sorita 1,1
La Pobla de Benifassà 1,1

Vilafranca y El Toro han marcado temperaturas por debajo de los 3 grados durante la madrugada del lunes al martes.

