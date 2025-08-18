El 'día D' del hospital Doctor Moliner

Llegó el 'día D'. El del cierre del Hospital Doctor Moliner, abierto para diferentes usos desde 1899. «Da mucha pena porque son muchos años ... y muchas vivencias. Y va a estar mucho tiempo cerrado, ya veremos cuándo abre», lamentaba una mujer estrechamente relacionada con el recinto sanitario de Porta Coeli: «Aquí se han dado muchas leyendas, algunas buenas y otras no tanto». Este 18 de agosto debe marcar el arranque de un lustro de reformas, con vistas a que Porta Coeli tenga una segunda juventud como recinto especializado en enfermos crónicos.

Para ello, tras haber iniciado las obras, la Generalitat decidió que era necesario cerrar por la seguridad de pacientes, familiares y trabajadores. Y se decidió que una parte de los enfermos vayan al Pare Jofre –ya llegaron días atrás los 16 previstos– y que el resto recibieran el alta o sean trasladados a Mislata, al Hospital Militar, en proceso de ampliación con fondos de la Unión Europea. La Conselleria de Sanitat siempre ha mantenido «finales de agosto o septiembre» como versión oficial cuando se pregunta una fecha para ese último traslado y cierre definitivo en Serra.

Pero entre los pacientes y los sindicatos, desde hace días se difunde una fecha: 18 de agosto. Sanitat ni confirma ni desmiente. Guarda silencio y se esfuerza por que no trascienda ningún detalle sobre el traslado, estrategia que ha llevado a cabo de forma minuciosa en los últimos días. La semana pasada ya había sanitarios del Doctor Moliner preparando el desembarco en Mislata, pero ninguno aceptaba hablar al respecto a nivel particular. Sucedía lo mismo en Serra. La Conselleria no ha querido que ningún representante haga declaraciones, y tampoco ha permitido tomar imágenes de los preparativos.

A los sindicatos tampoco se les ha permitido acceder al espacio de Mislata donde irán los pacientes de Porta Coeli. Hasta este lunes. Varias fuentes de los representantes de los trabajadores consultadas señalan que estarán a primera hora en el Hospital Militar. Al cierre de esta edición en la noche de este domingo no tenían información del momento en el que se producirá el traslado. La semana pasada había menos de 20 pacientes en el Doctor Moliner. Y mobiliario cada hora había menos, pues había un continuo traslado en furgonetas con rumbo a Valencia.