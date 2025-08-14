El cierre del Doctor Moliner obligará a desviar pacientes a Dénia y Castellón

El cierre del hospital Doctor Moliner es ya inminente, quizás cuestión de horas. En el más que centenario recinto enclavado en plena Serra Calderona ... quedan cada vez menos pacientes y las ambulancias hace tiempo que se sustituyeron por furgonetas que se llevan el mobiliario rumbo a Mislata. Allí irán la mayoría de los enfermos hasta ahora ingresados en Porta Coeli -16 fueron derivados al Pare Jofre- y los de algunos de los hospitales hasta que sean catalogados como crónicos. Pero la Conselleria de Sanitat envió hace ya meses una circular para que no todos los casos acabasen en Serra (desde ahora en el Hospital Militar), sino diversificarlos en otro de los cuatro destinos de sus características en la Comunitat.

Mientras tanto, el montaje de Mislata siguen en marcha bajo cierto secretismo. Hasta el momento, al edificio que se puede ver desde la V-30 sólo entran los operarios y sanitarios que están participando en el montaje, así como los transportistas que llevan el mobiliario desde el Doctor Moliner. Tampoco ha salido a la luz ningún vídeo o fotografía distribuido a los medios para ilustrar cómo se están llevando a cabo las labores de traslado. Tampoco los representantes de los sindicatos han recibido permiso para entrar en el edificio.

Fuentes del CSIF y de CCOO datan en el lunes 18 el momento en el que el hospital de Mislata estará operativo, y será entonces cuando podrán acceder al recinto. Esto casa con la versión de pacientes consultados esta misma semana en el Doctor Moliner, que decían que este mismo viernes ya no quedará ninguno en el hospital inaugurado en 1899. Por el momento se habla de menos de 20 los que todavía siguen en Porta Coeli. Como ha podido comprobar este periódico, a lo largo de esta semana se están dando altas. Los crónicos que necesiten permanecer ingresados serán trasladados a Mislata.

Y a partir del lunes, la nueva instalación habilitada en el Hospital Militar será un vaso que irá llenándose. Pero su continente no tiene la misma capacidad con la que tradicionalmente ha contado el Doctor Moliner. Es por ello que la Conselleria de Sanitat instó a mediados de abril a los gerentes de los diferentes departamentos de salud que derivasen a los nuevos pacientes crónicos a otros hospitales especializados. Fuentes de la Generalitat recuerdan que, además de Mislata y el Pare Jofre, en la Comunitat hay otros tres centros sanitarios de larga estancia: La Pedrera (Dénia), La Magdalena (Castellón) y Sant Vicent del Raspeig.

Con el cierre del Doctor Moliner durante un lustro para su rehabilitación, la Conselleria de Sanitat decidió habilitar como solución 94 camas: 16 en el Pare Jofre y 78 en Mislata. Respecto a las primeras, ya ha habido protestas por saturación, llegando a haber quejas de que no hay espacio ni para que circulen con normalidad las sillas de ruedas o las camas que trasladan enfermos. Pese a ello, la Generalitat insiste en el plan de mantener esas nuevas plazas, aunque fuentes sindicales aventuraban la posibilidad de que se trasvasen al Hospital Militar una vez esté al 100% acondicionado.

Si esto sigue descartándose, como es la idea actual, en Mislata habrá 78 camas que empezarán a ocuparse con el cierre del Doctor Moliner. No llegarán todos los enfermos que aún están ingresados en Porta Coeli, pues algunos están recibiendo el alta. También irán a este recinto en l'Horta los crónicos que sean catalogados como tal en el área de influencia del hospital de Requena. En cambio, los pacientes que sean etiquetados como de larga estancia en Sagunto pasarán a estar ingresados en La Magdalena. Respecto a los de La Ribera y Xàtiva, su destino será Dénia.