El hospital Doctor Moliner, visto desde la zona de control de acceso. JL BORT

El cierre del Doctor Moliner obligará a desviar pacientes a Dénia y Castellón

Sanidad insta a repartir enfermos entre otros tres hospitales mientras acaba el montaje de Mislata, que prevé abrir el próximo lunes

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:48

El cierre del hospital Doctor Moliner es ya inminente, quizás cuestión de horas. En el más que centenario recinto enclavado en plena Serra Calderona ... quedan cada vez menos pacientes y las ambulancias hace tiempo que se sustituyeron por furgonetas que se llevan el mobiliario rumbo a Mislata. Allí irán la mayoría de los enfermos hasta ahora ingresados en Porta Coeli -16 fueron derivados al Pare Jofre- y los de algunos de los hospitales hasta que sean catalogados como crónicos. Pero la Conselleria de Sanitat envió hace ya meses una circular para que no todos los casos acabasen en Serra (desde ahora en el Hospital Militar), sino diversificarlos en otro de los cuatro destinos de sus características en la Comunitat.

