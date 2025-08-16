Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones deja su premio millonario de este viernes en el municipio donde se celebra un famoso festival
Zona de hospitalización de crónicos que se halla en plenas obras de ampliación. LP

Mislata ultima las obras ante el cierre del Doctor Moliner

«Están trabajando, pero nosotros tenemos a nuestro hermano aquí y ni nos enteramos», afirman familiares de un paciente

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:21

Dos mujeres salen de uno de los pabellones de la zona de enfermos crónicos del Hospital de Mislata. Una de ellas fuma, la otra ... mira hacia el infinito. Denotan tristeza, pero también esa entereza del familiar que ya vislumbra el final como una liberación: «Mi hermano se está muriendo, le quedan horas. Pero el personal sanitario aquí, de diez. Están muy pendientes, y el médico entra cada muy poco tiempo para ver si está tranquilo». Lleva tres meses ingresado en una zona ya reformada, con la habitación recién pintada y mobiliario nuevo, con más de un asiento para los acompañantes, dado el diagnóstico del paciente. «Esto ya está todo renovado, ahora están trabajando por allí. Sabemos que están en obras, pero ni nos enteramos», añaden.

