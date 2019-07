La DGT se colapsa por falta de personal y paraliza la tramitación de permisos nuevos Dos jóvenes a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. / Juanjo Monzó La cita previa para otros papeleos se dilata hasta un mes y las esperas en la cola superan los 60 minutos ARTURO CHECA , IVÁN GÓMEZ y Valencia Miércoles, 31 julio 2019, 12:27

«El horario de atención al cliente está completo para los próximos días. Intentélo más tarde». Si uno intenta obtener cita previa en la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, a través de la web, para canjear un permiso de conducir de un país europeo o de Sudamérica, este es el críptico mensaje que lanza la página. Lo mismo cuando nuestra intención es iniciar el trámite de un nuevo permiso de conducir, así como la expedición de papeles de circulación de un nuevo vehículo. Imposible desde aproximadamente mediados de este mes e inviable al menos durante el mes de agosto.

Así ha podido comprobarlo LAS PROVINCIAS a través de la web y de fuentes de la Jefatura. Tráfico no certifica oficialmente el problema, pero sí reconoce «dificultades» a la hora de llevar a cabo estos trámites, según apuntan desde la DGT. Lo cierto es que un nuevo conductor deberá armarse de paciencia para tener su nuevo permiso. Y cualquier otro que quiera llevar a cabo más trámites en la oficina de Valencia al menos deberá aguardar hasta finales de agosto, cuando aparecen las primeras fechas disponibles para otros papeleos. Eso sí, para el pago de sanciones, por ejemplo, el abanico se abre con más facilidad y es posible ya en la primera semana del mes que viene.

CSI-F critica la pérdida de 2.350 funcionarios centrales y la saturación que padece Tráfico

Vacantes sin cubrir

La endémica falta de personal de la Jefatura Provincial de Tráfico, agravada especialmente en verano, es la causa de esta paralización de la tramitación de nuevos permisos. «No cubren vacantes ni sustituciones. Esto afecta a toda la Administración General del Estado, y, en particular, a Tráfico», lamentan desde el sindicato CSI-F. Como añaden desde la entidad, «la oferta pública de empleo va con retraso. La de 2018 han esperado tanto que la han juntado con la de 2019, por lo que tardará quien entre en tomar posesión. Todo esto conlleva una merma de una plantilla ya de por sí envejecida

En las dos plantas de la Jefatura de Tráfico de Valencia, la 'alegría' va por barrios. En una sala abarrotada, hay quien se congratula de su destino. «Pues mira, nosotros pedimos cita hace cinco días y hemos tenido suerte de tener hueco hoy, pero llevamos una hora y media esperando», explica Jaime. No muy lejos, una mujer se queja: «Llevo esperando la cita más de un mes y venía mentalizada de esto. No es lógico que para un cambio de nombre tengas que perder toda la mañana».

Desde CSI-F lamentan que la merma de funcionarios de la Administración Central del Estado supone que en los últimos nueve años haya caído en 2.350 el número de empleados destinados en la región. Sólo en el último medio año, 300 efectivos menos en la Comunitat, «con especial saturación en servicios como el de Tráfico». La central sindical explica que esa reducción de plantilla se debe sobre todo a la falta de reposición de las plazas que quedan vacantes por jubilación. El sindicato urge al Gobierno a cubrirlas y recuerda que la pérdida de efectivos afecta directamente a la atención al ciudadano, ya que «supone un empeoramiento por falta de medios y una saturación en el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, Tesorería, Prisiones u oficinas locales de Tráfico, entre otros».

La tramitación de nuevos permisos paralizada y la espera de hasta un mes para obtener cita previa de algunas renovaciones de documentos no son las únicas consecuencias de la falta de personal en la Jefatura Provincial de Tráfico. «No se realizarán exámenes de conducción del 5 al 30 de agosto», es otra de las advertencias que aparece en la página web de la Jefatura Provincial de Tráfico. Y en las autoescuelas lo notan: «Ha habido más colapso en pruebas teóricas que otros años». La única solución, como subraya CSI-F, cubrir las plazas.

De 39 ventanillas, sólo once están en servicio

La sala de espera de la Jefatura Provincial de Tráfico estaba ayer por la mañana a reventar. Ni un asiento libre y decenas de personas en pie esperando durante más de una hora el turno que reservaron un mes antes. Sólo 11 de las 39 ventanillas están habilitadas y la demora en la atención genera un clima de crispación y hastío entre las personas, que miran la pantalla con la esperanza de que el siguiente turno sea el suyo.

Un mero trámite administrativo obliga a pasar la mañana en Jefatura: «El día 9 entré en la web para pedir cita, pero no quedaban. Al día siguiente lo volví a intentar y me dieron cita para hoy. Llevo más de una hora esperando y tampoco es que en ventanillas se den mucha de prisa», comentaba Teresa, que acudió a Jefatura por un «simple papeleo». Otros ciudadanos se quejan de la falta de explicaciones por parte de Tráfico: «Llevamos aquí una hora y estamos igual, pedimos cita a principios de julio, pero hay una cola tremenda y no sabemos qué pasa», declaró un matrimonio mientras aguardaba su turno.

La gestión de Jefatura en el periodo estival es muy criticada: «Se van de vacaciones y dan las mismas citas. Pedí turno el día 10 para un cambio de nombre en un coche y llevo una hora y cuarto de retraso. Me ha fastidiado toda la mañana, cuando de normal te atienden enseguida», afirmó Cristina, resignada.

Ricardo, que acudió a Jefatura de Tráfico para un cambio de nombre, se queja de que a causa de los retrasos está perdiendo horas de trabajo: «Tengo cita desde hace 25 días, debería irme a trabajar pero aquí estoy. Es la primera vez que vengo y espero que esto no sea la tónica habitual».