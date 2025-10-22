La Delegación de Defensa en la Comunitat refuerza sus vínculos con la sociedad valenciana en la celebración de su aniversario Más de 120 personas han participado en el acto institucional en el que se entregaron condecoraciones y distinciones a militares y a civiles, entre ellos al Circuito Ricardo Tormo

La Delegación de Defensa en la Comunitat Valenciana ha conmemorado el aniversario de su creación con un Acto Institucional que reunió a más de 120 personas entre autoridades civiles y militares, representantes del mundo académico, empresarial y social, y en el que se rindió homenaje al personal de las Fuerzas Armadas y se entregaron condecoraciones y distinciones a militares y civiles, así como al Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo.

En su intervención, el Delegado de Defensa, el coronel Ángel José Adán, subrayó que las Delegaciones actúan como una auténtica interfaz entre el Ministerio de Defensa y la ciudadanía, colaborando con instituciones, empresas y universidades.

Entre las iniciativas destacadas, señaló el convenio con la Generalitat Valenciana para el reconocimiento de competencias profesionales del personal militar y con las Escuelas Oficiales para reconocimiento de los perfiles idiomáticos propios del Ministerio de Defensa; la renovación de convenios con universidades públicas y privadas, que refuerzan los lazos entre el ámbito académico y la Defensa o la colaboración con el tejido empresarial valenciano, para ofrecer nuevas oportunidades laborales a los militares que dejan el servicio activo y para integrar a empresas locales en la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa.

Arriba, momento de la colocación de la corona en el molito en honor a los que dieron su vida por España. Abajo, distinciones y reconocimientos que se han dado a civiles y limitares. LP

El Delegado quiso resaltar que los valores de servicio, esfuerzo y compromiso no son exclusivos de los militares. Un ejemplo de ello es el reconocimiento otorgado al Circuito Ricardo Tormo, cuyo apoyo ha hecho posible la «Jornada de Copilotos de Educación Especial», donde personas con discapacidad disfrutan de la experiencia única de recorrer la pista acompañadas por conductores de vehículos históricos.

El momento más emotivo del acto, ha sido el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que dos jóvenes del equipo Faraday Rocketry UPV, equipo apadrinado por la Delegación Defensa en la Comunidad Valenciana, y que se ha proclamado campeón

la categoría de vuelo S3 en el European Rocketry Challenge (EuRoC) 2025, han colocado la corona de flores en el monolito. Con este acto, la Delegación de Defensa reafirma su vocación de servicio y su papel como punto de encuentro entre las Fuerzas Armadas y la sociedad valenciana, avanzando en proyectos que refuerzan la cooperación, la integración y los valores compartidos.