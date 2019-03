Decenas de protectoras protestan contra la gestora de la perrera de Torrent Un momento de la manifestación de ayer por las calles de Torrent. / lp Á. S. VALENCIA. Lunes, 25 marzo 2019, 00:03

Decenas de protectoras de animales, capitaneadas por la Coordinadora Animalista Valenciana y Modepran, protestaron ayer en Torrent con una manifestación que recorrió esta localidad de l'Horta contra las condiciones de la asociación que regenta la perrera municipal, El Corralet, que, según las entidades, «continúan sacrificando animales».

«Ni siquiera estamos seguros de que todos los perros que entran en la perrera aparezcan en el listado que se felicita, ya que sólo figuran perros retirados, eutanasiados, adoptados y no aparecen otros que continúan allí», explican las entidades convocantes en un comunicado, en el que también detallan los incumplimientos de la protectora adjudicataria del servicio de Torrent, cuya sede está en Vinaròs: «Incumplimientos en los plazos de recogida, se ocultó un brote de zoonosis en sus instalaciones que no fue comunicado al departamento de SAnidad, no respetan los 21 días abonados por el ayuntamiento ni la prioridad de las protectoras para su recuperación o adopción, cobro al propietario por la recuperación de su mascota en Torrent cuando es un servicio gratuito».

Las convocantes denuncian también que el servicio ha sido adjudicado de nuevo a la misma protectora cuando muchas asociaciones «se han enterado muy tarde», según diversas fuentes. «Había empresas locales que cumplían lo solicitado que podrían haber sido escogidas evitando desplazamientos y la espera de animales en subsedes ilegales hasta su destino en Vinaròs», indica el comunicado, que también carga contra el Consistorio torrentí por la reducción del presupuesto y en el que se solicitan campañas especiales de esterilización y concienciación.