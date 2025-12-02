Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
Dos militares limpian el barro tras la dana del 29-O. Txema Rodríguez

La dana deja ya 230 muertos: la jueza incluye a un hombre que falleció en La Fe tras inundarse su casa en Catarroja

El juzgado registra también oficialmente como víctima a Escarlett, la bebé que pereció en el vientre de su madre en Riba-roja

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:05

Comenta

Casi un año y dos meses después de la dana, la gran riada sigue dejando titulares dramáticos. La lista de fallecidos sigue aumentando. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ... ha dictado este martes una resolución en la que reconoce como fallecido a un hombre que pereció en La Fe después de pasar toda una noche «entre agua fría» en su casa de Catarroja.

