La dana deja ya 230 muertos: la jueza incluye a un hombre que falleció en La Fe tras inundarse su casa en Catarroja

Casi un año y dos meses después de la dana, la gran riada sigue dejando titulares dramáticos. La lista de fallecidos sigue aumentando. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ... ha dictado este martes una resolución en la que reconoce como fallecido a un hombre que pereció en La Fe después de pasar toda una noche «entre agua fría» en su casa de Catarroja.

La magistrada estima en un auto la reclamación hecha por la familia de la víctima, que eleva a 230 el número de muertos como consecuencia de la dana.

Según la jueza, la «permanencia en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento, y un estrés físico, derivó en que Agustín, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de Valencia, debiéndose considerar la víctima de la dana número 230».

La misma resolución incluye ya oficialmente como víctima 229 a Escarlett, la bebe 'no nata' que pereció en el vientre de su madre al ser arrastrada esta por el agua cuando trabajaba con su camión en Riba-Roja.

El fallecido, que vivía en una planta baja, estuvo mojado toda la noche como consecuencia de la entrada de agua en su vivienda y no pudo «refugiarse ni acudir a otro lugar», explica la magistrada.

La jueza recuerda en la resolución, fechada y notificada a las partes del procedimiento este mismo martes, que hay otras nueve posibles víctimas en «proceso de análisis» después de que sus familiares hayan solicitado que sean reconocidas como víctimas oficiales de la dana.