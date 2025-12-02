Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Señal en directo de la toma de posesión de Pérez Llorca como president de la Generalitat
La sala de las llamadas del 112, en el complejo de L'Eliana. LP

El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi

«No eran circunstancias normales. Me pareció prudente», indica el testigo a la jueza de la dana

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:05

Comenta

Turno de Alonso Fernández, el coordinador de prevención de emergencias y desde 2023 responsable de seguridad del complejo de Emergencias, en esta convulsa y veloz ... instrucción de la dana. El técnico ha declarado este martes que fue él y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, quienes decidieron conservar las imágenes de la entrada al Cecopi del presidente y el resto de personas. «No eran circunstancias normales y por eso no se destruyeron las imágenes al mes, tal y como marca la normativa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi

El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi