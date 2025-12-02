El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi

Turno de Alonso Fernández, el coordinador de prevención de emergencias y desde 2023 responsable de seguridad del complejo de Emergencias, en esta convulsa y veloz ... instrucción de la dana. El técnico ha declarado este martes que fue él y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, quienes decidieron conservar las imágenes de la entrada al Cecopi del presidente y el resto de personas. «No eran circunstancias normales y por eso no se destruyeron las imágenes al mes, tal y como marca la normativa».

Ese reloj, según ha explicado el testigo, solo tiene un desfase de tres segundos que está relacionado con la descarga de las imágenes. A las 20.26 entraron los vehículos, en concreto dos donde viajaba la comitiva del entonces presidente. A las 20.28 apareció Mazón en la entrada del complejo. La imagen que se distribuyó en aquel momento capta el saludo del presidente Mazón. El testigo ha señalado que en la garita de seguridad, en el momento que llega el presidente, no había personal. Se trata de una plantilla de diez personas.

Existe un estricto control de accesos al complejo, pero el día 29, por las especiales circunstancias que se vivieron, se facilitó la entrada a todos los miembros del Cecopi, la reunión clave que comenzó a las cinco de la tarde. La instalación cuenta con cuatro cámaras a la entrada y otra que permite ver el acceso principal y otra de aparcamiento y una más en el lateral.

La decisión de conservar las imágenes fue suya pero contó con el visto bueno de Jorge Suárez, que declara este próximo jueves envuelto en una gran expectación mediática. «Me pareció prudente», apostilló. No recibieron ninguna indicación de Presidencia. Los periodistas no gozan de libertad de movimientos por todo el edificio.

Presidencia encargó un informe a Suárez sobre la llegada de los altos cargos a la sede de Emergencias, un dosier que no consta en la causa

La declaración del testigo ha permitido conocer que Presidencia le encargó un informe el pasado 18 de febrero. Es un informe sobre la hora de llegada de Mazón que se envía a Presidencia y de ahí a la agencia EFE. Ese dosier no consta en la causa judicial. Esa solicitud le llega a través de un correo de Suárez donde se le pide el listado de las horas de entrada de las autoridades.

La acusación popular de Acció Cultural considera que ese informe es el que proporciona la cobertura necesaria al presidente para asegurar que llegó después de que se enviara el Es Alert. Las cámaras, según precisó el testigo, no graban sonido.

La idea de algunas acusaciones es solicitar todas las imágenes del pasillo para ver quién entraba y salía de la reunión del Cecopi, un extremo que hasta el momento se desconoce. Solo se aprecia parcialmente en alguno de los vídeos distribuidos por la agencia que registraba imágenes de recurso de la conselleria de Emergencias.