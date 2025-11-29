Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estudiantes de Primaria del Ceip Vil·la Romana de Catarroja entrando en el centro. Irene Marsilla

Cuatro colegios de la zona dana siguen sin calefacción en plena ola de frío

Tres de los centros sufrieron daños en las calderas por la dana y el otro está pendiente de la revisión municipal

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:28

Alumnos y maestros de cuatro de los cinco colegios públicos de Catarroja, tres de ellos muy afectados por la inundación del 29 de octubre, llevan ... una semana dando clase abrigados. Con bufandas, orejeras, bragas de cuello e incluso mantas, pues la calefacción no funciona y el frío es de origen polar, lo que hace que la temperatura en las aulas sea cualquier cosa menos confortable. Se han llegado a medir doce grados en las primeras horas lectivas, que pueden ser incluso menos si se tiene en cuenta la jornada 'matinera', que arranca sobre las siete de la mañana.

