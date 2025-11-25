Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado actual del colegio original, que permanece vallado. Jesús Signes

Luz verde a las obras en el colegio que sufrió la dana por partida doble

El CEIP Vicent Ricart de Benetússer se rehabilitará tras años cerrado y contará con un nuevo vallado, que quedó destruido por una riada que también causó graves daños en las instalaciones que actualmente acogen al alumnado

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

La comunidad educativa del colegio público Vicent Ricart Bonillo de Benetússer empieza a ver la luz al final del túnel en su particular diáspora para ... permitir la rehabilitación de su centro. Que no ha sido sencilla, pues se inició hace casi tres años y medio y, en el mejor de los casos, se prolongará todo el curso actual y parte del siguiente. Y sin olvidar que ha sido doblemente golpeada por la dana, pues el desbordamiento del barranco del Poyo causó severos daños en el centro provisional, situado en una de las zonas más afectadas de Benetússer, y derribó buena parte del muro de las instalaciones originales, sin uso desde el traslado del alumnado para permitir una actuación que, como la gran mayoría de las obras incluidas en el plan Edificant, se ha topado con obstáculos administrativos y presupuestarios.

