Las primeras obras en los colegios arrasados por la dana se licitarán antes de final de año

La reconstrucción de los centros educativos arrasados por la dana entrará en una nueva fase, más de un año después de la catástrofe, con el ... inicio de los primeros concursos públicos para adjudicar las obras. La idea que maneja la Conselleria de Educación es poder hacerlo con tres de los ocho que se incluyen en su ámbito competencial. Se trata de los colegios de Infantil y Primaria Orba de Alfafar, Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet, este último afectado por uno de los devastadores tornados de aquella jornada. En todos los casos serán escuelas de nueva construcción.

«La previsión es poder publicar antes de final del año la licitación de las obras de ejecución, siempre y que no surjan imprevistos por el camino», explican desde la Dirección General de Infraestructuras Educativas, que añade que los proyectos básicos ya están redactados y se ultiman los de ejecución, que incluyen todos los detalles para perfilar el coste y los plazos.

Esta tarea se realiza con medios propios, a través de la empresa pública Ciegsa, igual que sucede con los dos centros de Massanassa -la escuela infantil Ausiàs March y el Ceip Lluís Vives, que se convertirán en un único colegio- y con el instituto Berenguer Dalmau de Catarroja. En estos aún se trabaja en el proyecto básico, que se espera tener de cara a febrero, lo que permitirá ponerse ya con el de ejecución. Por tanto, van más retrasados.

En cuanto a los restantes, el Conservatorio Profesional de Música y el IES Alameda de Utiel, que antes de la dana compartían espacio y en el futuro serán independientes, se ha optado por externalizar la redacción de proyectos básico, de ejecución y ambiental «por la especificidad de las actuaciones, que requieren de medios concretos». Si todo va bien, la licitación de estos trabajos también se publicará antes de que finalice el año. En resumen, todos se encuentran en la fase de proyecto, con mayor o menor concreción, algo que también sucede con las intervenciones que han quedado en manos de los ayuntamientos a través de Edificant, que permite ceder la competencia en materia de infraestructuras educativas.

Para todos los trabajos de reconstrucción impulsados hasta la fecha la conselleria ha recurrido al mecanismo del anuncio previo y el procedimiento de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos de tramitación de las obras una vez licitadas, agilizando la parte burocrática. Básicamente consiste en publicitar las que se prevén adjudicar en doce meses, de manera que las empresas puedan valorar con tiempo si les interesa presentarse al concurso y preparar sus ofertas. Y por regla general, la administración puede reducir a la mitad los plazos de los expedientes de contratación. Así, la presentación de ofertas durará solo 15 días.

En cuanto al inicio de las primeras obras, una vez se adjudiquen y se formalicen los contratos, la administración prefiere no bajar al detalle ante la cantidad de imponderables que pueden surgir antes o durante los concursos, como recursos de licitadoras. En el mejor de los casos, si no hay incidencias, se podrían ver las primeras máquinas durante el primer semestre de 2026, atendiendo a declaraciones previas del conseller Rovira.

Además, preguntadas por las previsiones para la inauguración de los nuevos centros, las mismas fuentes dicen que «no se puede hablar de plazos» sin tener el proyecto de ejecución disponible. Y aunque advierten de que «de manera estándar» la ejecución de nuevas escuelas oscila entre año y medio y dos, matizan que también influyen las casuísticas concretas de cada obra.

Los alumnos que han tenido que ser realojados se pasarán entre tres y cuatro años en aulas prefabricadas

Lo único que se puede aseverar es que será cuestión de varios cursos. Y de manera indirecta, se puede aproximar el plazo en base a la duración del alquiler de los barracones que acogen a las comunidades educativas afectadas, aunque teniendo en cuenta que incluye cierto colchón y hay opciones de prórroga. El arrendamiento va desde los dos años de Alginet (prorrogables hasta un máximo de cuatro) hasta los cuatro (ampliables ocho meses más) de Catarroja, Massanassa y Algemesí, pasando por los tres (más año y medio adicional) de Utiel o Alfafar. Por tanto, para los casos más extremos la situación de provisionalidad durará tres cursos más: hasta el ejercicio 2029-2030.

Otro de los centros seriamente afectados fue el Ceip L'Horta de Paiporta, que depende del Ayuntamiento y también está pendiente de la redacción del nuevo proyecto, que incluirá medidas antiinundaciones actualizadas. Lo mismo sucederá con los centros anteriores que se reponen en el mismo solar -todos menos el de Alginet y el citado conservatorio-, pues los proyectos recogerán las recomendaciones del Plan Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) en función del nivel de riesgo, que se ha revisado.

Por ejemplo, habilitar vías de evacuación verticales -escaleras para acceder a cubiertas o azoteas que sirvan de refugio-, edificaciones orientadas hacia el sentido del flujo de agua evitando el efecto barrera, cerramientos exteriores permeables, forjados de la planta baja por encima del nivel de la calle, puertas y ventanas estancas al menos hasta una altura de 1,5 metros o cimentaciones y estructuras resistentes a la presión de una avenida.

El efecto de la riada también ha obligado a retocar, aunque ligeramente, el proyecto de rehabilitación del colegio Vicent Ricart Bonillo de Benetússer -también incluido en Edificant- para añadir la reconstrucción del muro perimetral que tiró la riada (y los impactos de coches). Las obras se licitarán en breve, según el Ayuntamiento de la localidad. Algo parecido sucederá con la antigua escuela Jaume I de Alfafar, cerrada desde hace décadas, pues la riada derribó todo el cerramiento exterior y, de manera parcial, los antiguos baños de la zona trasera. El Ayuntamiento aspira, a medio plazo, a recuperar el edificio como centro de formación.

Massanassa Nuevo Ceip Número 2

Ampliar Terreno que acogerá el nuevo centro del municipio, resultante de la fusión del Ausiàs March y el Lluís Vives. Jesús Signes

El centro acogerá a las comunidades educativas de la escuela infantil Ausiàs March, del segundo ciclo de infantil, y del colegio de Primaria Lluís Vives. Ambos están adscritos (los niños del primero promocionan al segundo) y compartían parcela, que ya se ha quedado diáfana tras el derribo de las instalaciones originales. Se está redactando el proyecto básico y la inversión estimada, sin IVA, es de 9,8 millones. Tendrá tres líneas.

Catarroja IES Berenguer Dalmau

Ampliar Parcela del instituto una vez finalizado el derribo de las instalaciones. LP

Su situación administrativa es calcada a la del anterior. Si todo va bien el proyecto básico estará listo en febrero, y ya se ha publicado el anuncio previo de las obras, que incluye algunos detalles como el perfil de las instalaciones (16 aulas de ESO, ocho de Bachillerato y 14 de ciclos de FP), la superficie construida (10.747 metros cuadrados, siendo el centro más grande de los afectados) y el coste estimado (16,7 millones). El instituto ha sido derribado y el nuevo, según fuentes municipales, se construirá sobreelevado.

Alfafar Ceip Orba

Ampliar Secciones del colegio Orba de Alfafar pendientes de derribo tras detectarse la existencia de fibrocemento en parte de la cubierta. Jesús Signes

La demolición se ha paralizado por la aparición de fibrocemento en parte de la cubierta. La conselleria está a la espera de disponer del visto bueno de la Inspección de Trabajo al proyecto para su retirada, paso previo a la finalización del derribo. Forma parte del lote de tres centros que más cerca están de la licitación de las obras. El presupuesto será de 5,94 millones y el nuevo centro contará con una línea de Infantil (tres aulas) y dos de Primaria (doce).

Algemesí Ceip Carme Miquel

Quedó devastado por el desbordamiento del Magro. Como el centro anterior, ya se ha redactado el proyecto básico y se trabaja en el de ejecución, con la esperanza de poder licitar las obras en lo que queda de 2025. Será un cole de una única línea y se levantará en el mismo terreno, aunque desde el Ayuntamiento explican que se están realizando gestiones para la cesión de suelo municipal colindante que permita incrementar la superficie de las instalaciones. Su presupuesto previsto: 4,52 millones de euros.

Alginet Ceip Blasco Ibáñez

Ampliar El colegio está vallado y a la espera de derribo. LP

Tercer y último colegio del lote de los más avanzados, por lo que su situación administrativa es similar al Orba y el Carme Miquel. Será el único que se construirá en una parcela distinta, en el otro extremo del pueblo. Así se aprovecha para alejarlo de un barranco colindante. Tendrá dos líneas, costará 6,45 millones y según la información trasladada por el Ayuntamiento a la comunidad educativa, cuando le presentó el proyecto básico, las obras podrían empezar en verano, con la esperanza de que estén listas el curso 2028-2029. A diferencia de los anteriores, la administración local se tiene que encargar de demoler las instalaciones originales, pues esa parcela pasará a ser propiedad municipal.

Utiel IES Alameda

Ampliar Instalaciones interiores, el pasado mayo. Carlos Mancebo

No se ha iniciado la redacción de proyectos, pero el anuncio previo publicado estima que el coste de ejecución material superará los 8,6 millones. Pegado al Magro, se reconstruirá el edificio actual y se levantará otro anexo. Y ambos tendrán las plantas bajas diáfanas. Las familias estiman, según la información sobre plazos trasladada la pasada semana desde la conselleria, que no estará listo hasta el 2028-2029.

Utiel Conservatorio Profesional de Música

Compartía espacio con el instituto Alameda, por lo que quedó destruido. De cara a la reconstrucción se separarán y se trasladará a otra parcela. La primera previsión de coste establece que requerirá de 3,33 millones de euros. Su situación administrativa es calcada a la del IES.

Paiporta Ceip L'Horta

Incluido en Edificant antes de la tragedia, la tramitación de las futuras obras corresponden al Ayuntamiento, así como el derribo de las instalaciones. La redacción de proyectos llegó a licitarse, pero se anuló tras el recurso de una empresa, estimado parcialmente, y por los efectos de la riada, que evidenciaron que las medidas antiinundación previstas serían insuficientes. Los pliegos se van a actualizar conforme al nuevo riesgo que marca el Patricova y se espera tenerlos antes de que acabe el año para poder adjudicar la redacción. La inversión: 9,7 millones.

Benetússer Vicent Ricart Bonillo

Ampliar Pupitres del Vicent Ricart de Benetússer, que permanece tapiado. Jesús Signes

Esta comunidad educativa fue doblemente afectada: sufrió daños el centro original, cerrado y a la espera de una rehabilitación incluida en Edificant, y el de acogida, un antiguo colegio reacondicionado cuya planta baja quedó anegada. Fuentes del Ayuntamiento explican que está «a punto» de publicarse la licitación de las obras para la reforma del primero, que costarán 3,5 millones y durarán diez meses. La única variación en el proyecto ha sido la reconstrucción del muro, que cayó en varios tramos por la riada. El interior no resultó especialmente dañado al estar algo elevado sobre el nivel de calle.

Alfafar Antiguo colegio Jaume I

Ampliar Parte trasera del Jaume I de Alfafar, antiguo colegio de la EGB. Jesús Signes

El edificio depende del Ayuntamiento, que ha barajado varias opciones para reutilizarlo, como una EOI o una escuela de adultos. De momento se va a reparar el muro perimetral y se restaurarán los exteriores, que funcionaban como espacios recreativos (paelleros, juegos infantiles y canchas) para los vecinos.