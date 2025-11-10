Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parcela, ya diáfana, del Ausiàs March y el Lluís Vives de Massanassa. Acogerá el nuevo centro. Jesús Signes

Las primeras obras en los colegios arrasados por la dana se licitarán antes de final de año

La reconstrucción incluye la fusión de centros, mantiene casi todos en las mismas parcelas y obliga a cambiar proyectos para incluir medidas antirriadas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:13



La reconstrucción de los centros educativos arrasados por la dana entrará en una nueva fase, más de un año después de la catástrofe, con el ... inicio de los primeros concursos públicos para adjudicar las obras. La idea que maneja la Conselleria de Educación es poder hacerlo con tres de los ocho que se incluyen en su ámbito competencial. Se trata de los colegios de Infantil y Primaria Orba de Alfafar, Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet, este último afectado por uno de los devastadores tornados de aquella jornada. En todos los casos serán escuelas de nueva construcción.

