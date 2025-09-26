Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Excavadoras en uno de los vertederos de la dana en Catarroja. EFE

El Consell culmina la gestión del millón de toneladas de residuos de la dana

Medio Ambiente cierra la planta de transferencia entre Quart y Manises, el último de los vertederos de emergencia habilitados tras el 29-O

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:32

Punto y final a los residuos que provocó la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. Casi once meses ... después del desastre, la Generalitat ha gestionado todos los restos inservibles que dejó la riada con una cantidad total cercana al millón de toneladas de desechos y 70.000 metros cúbicos de lodos. De hecho, este viernes se ha procedido a cerrar la planta de Quart-Manises, el último de los vertederos de emergencia habilitados después de la catástrofe.

