El Consell culmina la gestión del millón de toneladas de residuos de la dana

Punto y final a los residuos que provocó la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. Casi once meses ... después del desastre, la Generalitat ha gestionado todos los restos inservibles que dejó la riada con una cantidad total cercana al millón de toneladas de desechos y 70.000 metros cúbicos de lodos. De hecho, este viernes se ha procedido a cerrar la planta de Quart-Manises, el último de los vertederos de emergencia habilitados después de la catástrofe.

La gestión de residuos ha sido una de las principales lecciones tras del 29-O y es que la ingente cantidad de enseres y lodos generadas por la dana ha obligado a la Conselleria de Medio Ambiente a invertir 204 millones de euros en el mayor contrato de la historia de la Generalitat para atender esta materia.

Sin ir más lejos, en la propia planta de Quart-Manises, clausurada este viernes, se han tratado 305.000 toneladas de residuos y 20.000 metros cúbicos de lodos gracias a un dispositivo de 25 unidades de maquinaria pesada, 14.5000 viajes de camiones y más de medio centenar de trabajadores que han participado en las labores de limpieza.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que la dana ha demostrado la importancia de contar con un sistema ágil en materia de gestión de residuos. Martínez Mus también ha ensalzado la labor del Consell alegando que ninguna administración en España había hecho frente, por sí misma, con medios propios y en tan poco tiempo, a un volumen de desechos de tanta magnitud.

Además, cabe recordar que el Consell ha ampliado el plan de apoyo a los ayuntamientos para retirar los escombros y residuos generados en el proceso de reconstrucción. Gracias a esta iniciativa, el Gobierno valenciano podrá utilizar a las empresas que gestionan los residuos municipales para retirar los escombros generados en las diferentes tareas de reconstrucción privadas. Por el momento se han adherido 15 consistorios.

«La Generalitat reafirma su compromiso con la recuperación de las comarcas afectadas y la protección del medio ambiente», acaba un vídeo promocional en el que muestra un 'time-lapse' sobre el antes y el después de la cantidad de residuos de la dana albergados en la planta de Quart-Manises.