Operarios limpian la playa del Marenyet. A. T.
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

El recuerdo de la dana perdura en el fondo marino y en las playas de Cullera

La ciudad retiró toneladas de cañas de sus 15 kilómetros de litoral pero los restos del temporal aparecen de forma periódica

A. Talavera

Cullera

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:44

El rastro de la dana sigue presente en las playas de Cullera donde casi a diario el mar arrastra cañas y residuos hasta la orilla. ... Un hecho que muestra la magnitud del temporal que azotó la provincia de Valencia el pasado mes de octubre.

