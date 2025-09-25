El recuerdo de la dana perdura en el fondo marino y en las playas de Cullera

El rastro de la dana sigue presente en las playas de Cullera donde casi a diario el mar arrastra cañas y residuos hasta la orilla. ... Un hecho que muestra la magnitud del temporal que azotó la provincia de Valencia el pasado mes de octubre.

Y es que el fondo marítimo de todo el litoral está lleno de cañas que fueron depositadas por los diferentes cauces. Por eso siguen apareciendo algunas cañas y microresiduos durante temporales marítimos y pequeños oleajes, que el servicio municipal de playas retira todas las mañanas.

La presencia de restos vegetales y basuras en los 15 kilómetros de litoral fue el principal daño que sufrió esta localidad turística. Tanto las del sur de la desembocadura del Júcar, como las más céntricas y las del norte que llegaron desde la desembocadura del Túria y la Albufera se llenaron de restos. Por ello, la prioridad para la reconstrucción en Cullera fue la retirada y tratamiento de las cañas que finalizó antes de la temporada de verano en todos los arenales.

8,6 Millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

Para esta actuación se invirtió más de medio millón de euros, y muchos meses de trabajo tanto de la empresa adjudicataria como de los servicios municipales de limpieza de playas, lo que ha permitido tener las playas a punto para la temporada más turística. Este final de septiembre, los bañistas se han reducido drásticamente pero los operarios siguen recorriendo los arenales para retirar las cañas que van llegando de forma incesante.

El temporal no sólo ha dejado cañas y residuos en el fondo del mar Mediterráneo también toneladas de sedimentos en la desembocadura del río Júcar que generan problemas en el puerto de Cullera. Ésta es otra de las actuaciones que está en marcha desde hace unos días, el dragado del puerto. Parte de estos sedimentos se reutilizarán para regenerar las playas del sur de Cullera y la Goleta, en Tavernes, que sufren la erosión.

En total, Cullera ha recibido del Gobierno de España más de 12 millones de euros para paliar los efectos de la dana. De esa cantidad, 8,6 forman parte del Plan Reconstrucción y el Ayuntamiento, tras comunicar sus memorias, ya tiene recién autorizados por el Ministerio de Política Territorial proyectos por valor de 5.5 millones que se basan en la reparación de infraestructuras turísticas de playa, de espacios públicos y de infraestructuras municipales, de infraestructuras hidráulicas, así como en caminos rurales.

La recuperación en Cullera no sólo se centra en el litoral y el casco urbano, también ha finalizado una actuación del Ministerio de Agricultura de 1,1 millones de euros con la que se han asfaltado 8,5 kilómetros de caminos dañados que ha permitido que la zona esté a punto para la siega del arroz que se está haciendo estas semanas. Esta no es la única de las inversiones en Cullera, ya que se han destinado otros 1,5 millones de euros en la limpieza y reparación de acequias y escorrentías junto con el sindicato de riegos.

Otro de los proyectos acabados es la de la restauración de una parte de las muralla del Castillo, que el fuerte temporal y lluvias dañó gravemente. Unos daños en parte del lienzo oriental y la torre esquinera del primer albacar, dejando a cuerpo descubierto el interior del muro de tapia de tierra original del siglo X. Una inversión de más de 100.000 euros que ha permitido reconstruir el tramo dañado, así como proteger, consolidar y restaurar un patrimonio fundamental de la historia cullerense.

Durante estos meses también está en marcha el Plan de Ocupación dana, con una inversión de 800.000 euros, con el que se han contratado 84 persona para distintas tareas de reconstrucción en la ciudad.

Dana en Llaurí

Llaurí es otro de los municipios de la Ribera Baixa que también sufrió daños por la dana aunque fueron mínimos y centrados en zonas rurales. En su caso, el Ministerio de Política Territorial valoró los desperfectos en 26.000 euros que se destinan principalmente en la reparación de varios caminos como el de Fortaleny o el de la Montaña. Actualmente Tragsa está alfantando algunas vías.