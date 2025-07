La Confederación y los alcaldes de l'Horta dicen desconocer el proyecto de los dos macroparques inundables

No hay suficiente información. Esta es la opinión tanto de varios alcaldes de l'Horta Sud como de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el ... proyecto de la Generalitat de construir dos macroparques inundables en las riberas del Turia y del barranco del Poyo.

Desde la Confederación Hidrográfica explicaron que el pasado lunes mantuvieron un encuentro con miembros de la Generalitat y responsables del proyecto presentaron el plan a varios técnicos del Organismo, pero tampoco aportaron la documentación necesaria para poder realizar un análisis pormenorizado del mismo. Desde la CHJ indicaron que no dispone de la información ni documentación necesaria para realizar una valoración del proyecto.

Fuentes de la Confederación explicaron que no está previsto que hasta después del verano se mantenga un encuentro entre el personal de las dos instituciones para tratar el proyecto.

Esta falta de información es común a los alcaldes consultados. «Lo que sé es lo mismo que sabemos todos porque no estuve en el acto de presentación. He visto las noticias, lo he leído en los periódicos», ha expresado el alcalde de Paiporta, Vicente Císcar. Su primera impresión es que «en principio tiene buena apariencia. Lo que se me presenta la duda es que cuando se tenga que actuar sobre el término municipal de Paiporta, ¿en qué nos afecta? He leído que habrá expropiaciones y otras actuaciones».

En este sentido, ha dicho que se trata de un proyecto «interesante que falta definirlo mucho y que evidentemente supongo que llegará un momento en el que nos lo explicarán bien explicado. Habrá un periodo de alegaciones, podremos analizarlo». Císcar ha considerado que «es necesario hacer ese tipo de soluciones y otras más que nos está planteando la Confederación Hidrográfica del Júcar que se van a ejecutar aguas arriba y aguas abajo que incluirán zonas de laminación, de limpieza y encauzado de los márgenes del barranco; el famoso desvío del Poyo al Plan Sur». El alcalde de Paiporta ha concluido afirmando que «todo lo que se haga en beneficio de los municipios afectados y disminuya el efecto de la catástrofe, bienvenido sea. Todo lo que se haga desde infraestructuras verdes a corredores dentro del barranco o zonas de laminación bienvenido sea si se hace bien».

En la misma dirección, se ha pronunciado la alcaldesa de Catarroja, Lorena Sirvent. Esta ha manifestado que «no conozco el proyecto más que por los medios y no tengo información suficiente como para pronunciarme».

Fuentes del Ayuntamiento de Picanya han expresado una opinión muy similar. «No sabemos más que lo que hemos visto por las redes sociales. Nadie nos ha informado ni nos ha convocado a una reunión», han señalado y han indicado que esperan recibir más detalles del proyecto en el futuro inmediato.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se ha invitado a los alcaldes del área metropolitana de Valencia a un encuentro para presentar el proyecto del parque inundable. El conseller Martínez Mus ha enviado una carta a los responsables municipales a los que también se invitó al acto de presentación que tuvo lugar ayer.

El titular de Medio Ambiente ha asegurado que el objetivo es recabar las opiniones de todas las partes y que se pondrán en marcha «reuniones sectoriales en las que se abordará de manera pormenorizada cada una de las zonas sobre las que está previsto actuar».