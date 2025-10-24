Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. COCENTAINA

Cocentaina se consolida como destino cultural y turístico con una nueva edición de la Fira de Tots Sants

La Fira 2025 refuerza su perfil multidisciplinar con una programación que combina la vertiente comercial y tecnológica con una potente oferta cultural, musical y gastronómica

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:46

La villa del Comtat ultima los preparativos para acoger, del 31 de octubre al 2 de noviembre, una nueva edición de la Fira de Tots Sants, una cita que trasciende lo local para convertirse en un gran escaparate de innovación, patrimonio y cultura en el corazón de la Comunitat Valenciana.

Declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Fira mantiene su esencia histórica -fundada en 1346 por privilegio del rey Pedro IV el Ceremonioso-, pero a la vez se ha transformado en un espacio contemporáneo de encuentro entre tradición y modernidad. Cada año atrae a centenares de miles de visitantes, genera un importante impacto económico en la comarca y reúne a expositores de toda España.

La Fira 2025 refuerza su perfil multidisciplinar con una programación que combina la vertiente comercial y tecnológica con una potente oferta cultural, musical y gastronómica. La regidora de Fira, Marcela Richart, destaca que «el objetivo es ofrecer una experiencia completa, donde el visitante no solo venga a comprar o disfrutar de la fiesta, sino también a conocer nuestro patrimonio, nuestra historia y el talento que define a Cocentaina».

El Palau Comtal, emblema histórico del municipio, será de nuevo el principal espacio expositivo. Este año acoge la muestra «Llúria. Señores y Señoras de la Tierra», dedicada al almirante Roger de Llúria y su legado vinculado a la historia fundacional de la Fira. La exposición reúne piezas arqueológicas y documentos originales procedentes de distintos museos de la provincia. Junto a ella, se presentan las exposiciones «Faros de Croacia», en colaboración con Casa Mediterráneo, «Mauthausen. Muerte Silenciosa» y «Cáliz de Esperanza», que ofrecen un recorrido por el patrimonio, la memoria y la espiritualidad.

La programación cultural se extiende también a otros espacios patrimoniales, como el Monestir de la Mare de Déu, la Casa de l'Art, el Museo Arqueológico y Etnológico del Comtat o la Iglesia del Salvador, que completan una ruta cultural pensada para todos los públicos.

En el ámbito escénico, la XX edición de «Palau a Escena» ofrecerá más de treinta actuaciones de teatro, música y danza, y el Petit Palau Màgic volverá a atraer al público familiar con dieciocho espectáculos de magia bajo la dirección del Mag Hugo. Uno de los momentos más esperados será el concierto del cantautor Andreu Valor, el sábado 2 de noviembre, y el espectáculo de clausura de la compañía La Fam Teatre, «Un batec, mil emocions», que pondrá el broche final a un fin de semana de emociones, historia y arte.

Más allá del patrimonio y la cultura, la Fira apuesta también por el ocio y la gastronomía con propuestas como el ciclo «Fira i Festa», con conciertos gratuitos de Pep de la Tona, Cactus, Cate DJ, Pascal Renolt y Alvama Ice, y el espacio «Sol a Sol», que llenará la zona gastronómica con tributos a Estopa, The Beatles y grupos locales como Perversió.

Con su equilibrio entre tradición, innovación y participación, la Fira de Tots Sants se confirma como uno de los grandes acontecimientos turísticos de la Comunitat Valenciana, un evento que proyecta la identidad de Cocentaina más allá de sus fronteras y que, cada año, reafirma su papel como referente del turismo cultural, sostenible y de calidad.

