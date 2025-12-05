Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 5 de diciembre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 5 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

- Llorca cambia la tendencia de contención del Consell y amplía en una docena los altos cargos

- Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

- Pilar Bernabé reconoce que el protocolo de acoso del PSOE «no ha estado a la altura de las mujeres» ante el caso Salazar

- El Cybertruck, el 'tanque' de Tesla, se convierte en la gran atracción de la Feria del Automóvil

