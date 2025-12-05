Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este sábado: las mejores horas para encender los electrodomésticos
Pilar Bernabé en un acto del PSOE. J. L. Bort

Pilar Bernabé reconoce que el protocolo de acoso del PSOE «no ha estado a la altura de las mujeres» ante el caso Salazar

La Delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del partido de Sánchez asegura que en el canal para comunicar los hechos «se han cometido errores»

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:53

Comenta

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, finalmente -tras evitar hacerlo en varias ocasiones- ha hablado sobre el sunto de los presuntos ... casos de abuso sexual del asesor de Moncloa Paco Salazar, un tema que como secretaria de Igualdad del PSOE le ha salpicado. Bernabé ha defendido la actuación de su formación política al afirmar que el PSOE es el único partido que tiene un «protocolo de acoso». Pero ha tenido que apuntar que «con el protocolo que hemos puesto en marcha no hemos estado a la altura de las mujeres como nos habría gustado». Incluso ha reconocido fallos en el funcionamiento de los medios para que las mujeres pudieran comunicar: «Efectivamente se han cometido errores en ese canal y se han puesto en marcha los mecanismos para corregirlos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  2. 2

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  4. 4

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  5. 5

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  6. 6

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  9. 9

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  10. 10

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pilar Bernabé reconoce que el protocolo de acoso del PSOE «no ha estado a la altura de las mujeres» ante el caso Salazar

Pilar Bernabé reconoce que el protocolo de acoso del PSOE «no ha estado a la altura de las mujeres» ante el caso Salazar