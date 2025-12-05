Pilar Bernabé reconoce que el protocolo de acoso del PSOE «no ha estado a la altura de las mujeres» ante el caso Salazar

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, finalmente -tras evitar hacerlo en varias ocasiones- ha hablado sobre el sunto de los presuntos ... casos de abuso sexual del asesor de Moncloa Paco Salazar, un tema que como secretaria de Igualdad del PSOE le ha salpicado. Bernabé ha defendido la actuación de su formación política al afirmar que el PSOE es el único partido que tiene un «protocolo de acoso». Pero ha tenido que apuntar que «con el protocolo que hemos puesto en marcha no hemos estado a la altura de las mujeres como nos habría gustado». Incluso ha reconocido fallos en el funcionamiento de los medios para que las mujeres pudieran comunicar: «Efectivamente se han cometido errores en ese canal y se han puesto en marcha los mecanismos para corregirlos».

Como premisa de partida ha manifestado la voluntad de «ponernos al lado de las mujeres que han denunciado», a lo que a continuación ha añadido el reconocimiento de que «no hemos estado a la altura para atender a las mujeres de la manera que nos hubiera gustado y que ellas sin duda alguna merecen». No obstante, ha apuntado que «hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto en marcha de forma rápida una manera de proceder que pueda responder lo lo más pronto posible a esas mujeres con la resolución del comité porque éste es el protocolo de acoso que tiene el partido socialista».

Llegada a este punto es cuando ha defendido al PSOE en tanto que, según sus palabras, es «el único partido que tiene protocolo de acoso. No hay ningún otro partido que se preocupe por las mujeres de su formación que se puedan sentir víctimas de un machismo estructural que existe en todos los estamentos de la sociedad y que el partido socialista no tolera».

Además ha recordado que «cuando se conocieron los terribles testimonios en el mes de julio, el señor Salazar quedó absolutamente apartado de todas sus responsabilidades políticas y pusimos un canal para que se pudiera comunicar».

Los mensajes de whatsapp de Salomé Pradas que hoy se han conocido en el juzgado de Catarroja en torno al caso de la dana han llevado a Bernabé a señalar que su contenido «debería marcar un antes y un después en el nivel de tolerancia que tiene el PP con Carlos Mazón. Es intolerable que el señor Mazón siga en el escaño de diputado»

Pilar Bernabé ha realizado estas declaraciones esta tarde antes del inicio del acto conmemorativo del aniversario de la Constitución Española que ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno.