Bernabé se esconde de Salazar: retrasa un acto, lo cancela y el primero del día es por la tarde de un viernes prepuente

Ni Carlos Álvarez, la perla levantinista, regatea como Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana lleva este viernes locos a los periodistas: ... primero convocó a los medios en Catarroja, luego lo retrasó y esta mañana lo ha suspendido. El primer acto de la también secretaria de Igualdad del PSOE será esta tarde en la Delegación, junto al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. La delegada, que ha comparecido tres veces ante los medios esta semana, no lo hará, a priori, este viernes, justo 24 horas después de la revuelta dentro del Partido Socialista por los presuntos casos de abuso sexual del asesor de Moncloa Paco Salazar sobre los que varias integrantes del partido habían protestado en múltiples ocasiones sin que el PSOE hiciera nada más que abrir en julio un expediente que por ahora no se ha cerrado.

La polémica ha salpicado directamente a Bernabé, cuyo trabajo durante la dana le valió ser encumbrada a la secretaría del PSOE nacional de la mano de Pedro Sánchez. La delegada habló este jueves del tema (compareció martes, miércoles y jueves) pero este viernes, después de que desde hace 24 horas la presión aumentara tras la reunión con las secretarias de Igualdad de las federaciones socialistas y las palabras de Bernabé de que estaba trabajando la Comisión Antiacoso del partido, Bernabé ha regateado a la prensa. El jueves por la tarde llegaba la convocatoria de un acto en Catarroja con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La hora eran las 10.30. A última hora de la noche, se retrasó hasta las 11.30 horas. Y esta mañana, a primera hora, se ha cancelado sin fecha.

Este diario se ha interesado por los motivos de esta cancelación y desde Delegación han explicado que son «temas de agenda».«Nada en particular», han insistido. Bernabé sí estará esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en la Delegación para el acto de homenaje a la Constitución Española (cuyo día es este sábado). Sin embargo, las mismas fuentes no han podido confirmar si habrá atención a medios en ese acto. La delegada suele atender a los periodistas casi todos los días.

El primer acto público del día de Bernabé será, salvo cambio de última hora, por la tarde de un viernes previo a un puente, un momento de la semana con poca presión informativa. La delegada intenta así esquivar las preguntas sobre la inacción del PSOE mientras crece la presión interna contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su secretaría, en la que está la también valenciana Rebeca Torró, que ostenta Organización y a quien varias voces apuntan por la falta de respuestas a las denuncias constantes de comportamientos machistas de Salazar, asesor de Sánchez en Moncloa.