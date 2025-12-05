Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Bernabé junto a Borja Sanjuan y Rosa Domínguez en la sede del PSPV pspv

Bernabé se esconde de Salazar: retrasa un acto, lo cancela y el primero del día es por la tarde de un viernes prepuente

La delegada del Gobierno tenía una comparecencia esta mañana en Catarroja, pero se ha suspendido «por temas de agenda»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:42

Comenta

Ni Carlos Álvarez, la perla levantinista, regatea como Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana lleva este viernes locos a los periodistas: ... primero convocó a los medios en Catarroja, luego lo retrasó y esta mañana lo ha suspendido. El primer acto de la también secretaria de Igualdad del PSOE será esta tarde en la Delegación, junto al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. La delegada, que ha comparecido tres veces ante los medios esta semana, no lo hará, a priori, este viernes, justo 24 horas después de la revuelta dentro del Partido Socialista por los presuntos casos de abuso sexual del asesor de Moncloa Paco Salazar sobre los que varias integrantes del partido habían protestado en múltiples ocasiones sin que el PSOE hiciera nada más que abrir en julio un expediente que por ahora no se ha cerrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  2. 2

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  3. 3

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  4. 4 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  5. 5 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  6. 6 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  7. 7

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  8. 8

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  10. 10 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bernabé se esconde de Salazar: retrasa un acto, lo cancela y el primero del día es por la tarde de un viernes prepuente

Bernabé se esconde de Salazar: retrasa un acto, lo cancela y el primero del día es por la tarde de un viernes prepuente