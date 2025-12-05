El Cybertruck, el 'tanque' de Tesla, se convierte en la gran atracción de la Feria del Automóvil

Entrar al pabellón 1 de la Feria del Automóvil, que se celebra desde este viernes hasta el próximo lunes en Feria Valencia, y no detenerse ... ante el monstruo metálico que atrae todas las miradas resulta casi imposible. El Cybertruck, que no es un tanque, aunque por dimensiones podría serlo, se ha convertido en el gran atractivo en el primer día del certamen.

Durante las primeras horas de feria, los más curiosos se acercaban a comprobar de cerca los detalles de la camioneta eléctrica más revolucionaria de Tesla. Muchos de ellos lo hacían sin saber que incluso podían subirse a disfrutar de la sensación de estar a los mandos de una de las grandes joyas de la automoción. «Este es el mejor coche que hay en toda la feria», comentaba uno de los tempraneros visitantes tras bajarse del colosal Cybertruck.

Durante los cuatro días de feria, la que ha sido una de las creaciones más controvertidas de Elon Musk estará expuesta en Feria Valencia, en un nueva parada de su gira europea por diferentes certamenes automovilísticos. Desde Tesla aseguran que el Cybertruck es el gran reclamo allá por donde pasa. En Barcelona, la cola para subirse al gigante de cuatro ruedas recorría todo un pabellón. En torno a dos horas de espera para comprobar cómo se ve el mundo desde dentro de un vehículo que no se comercializa en Europa, puesto que su circulación no está permitida al no cumplir la homologación europea.

Poco les importaba ese detalle a un grupo de jóvenes que salían en grupo del interior del Cybertruck como quien sale de una atracción de feria. «¿Por cuánto se vende esto? Que lo compro, que me he traído dinero y me pesa la cartera», bromeaba uno de ellos, después de comprobar que el sistema de sonido de la joya de Tesla no defrauda a nadie.

En Estados Unidos, el modelo más sencillo sale a la venta por un módico precio de unos 80.000 dólares, según informan comerciales de la compañía de Elon Musk. «Es un coche completamente americano hecho para americanos. Aquí no se podría conducir por nuestras carreteras», explican desde la firma.

Sin embargo, dos amigos seguían fantaseando con conducir uno de estos por las carreteras valencianas, tras visitarlo por dentro. «Yo he conducido camiones y camionetas que son más grandes que esto. Yo creo que no debe ser difícil, aunque por aquí no se puede», indicaba uno de ellos. Al ser preguntados por el rompecabezas que puede suponer aparcar con un vehículo de más de 5 metros de largo, el otro contestaba: «Eso no es problema, seguro que aparca solo».

Ese no será el problema para los próximos cuatro días. Del pabellón 1 de Feria Valencia no se moverá hasta el lunes y, por lo visto durante las primeras horas del certamen, muy probablemente se convierta en el expositor más visitado del fin de semana.