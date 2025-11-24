Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 24 de noviembre de 2025

El dueño de El Ventorro, en su declaración del pasado viernes.

Redacción Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 24 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala

El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres

La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI

Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia

Los dos primeros pilares de la cubierta ya descansan en el Nou Mestalla

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.