El dueño de El Ventorro, en su declaración del pasado viernes. Irene Marsilla

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 24 de noviembre de 2025

Redacción

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 24 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala

El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres

La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI

Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia

Los dos primeros pilares de la cubierta ya descansan en el Nou Mestalla

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  3. 3 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  4. 4

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  5. 5 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  8. 8 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  9. 9 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  10. 10

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala

Te puede interesar

