Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia Un problema en la red de riego anega el tramo XI bajo el puente de Aragón

Álex Serrano López Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:39h.

Un reventón de la red de riego del tramo XI del Jardín del Turia ha anegado parte del Jardín del Turia, entre el puente de Aragón y el Palau de la Música. La inundación, que ha ocupado parte del carril bici y ha convertido la arena en barro en casi medio kilómetro, ha llegado a varios centímetros de profundidad.

Operarios del servicio de Ciclo Integral del Agua y de la empresa Global Omnium se han desplazado con rapidez al lugar del reventón para proceder a la reparación de la avería. El tramo ha estado cerrado mientras bajaba la inundación.

Se da la circunstancia de que la zona es una de las más agrestes del Jardín del Turia y el estado de conservación es más que mejorable, con socavones y problemas en el asfalto. Se trata, además, de uno de los tramos más antiguos, cerca del tramo de Bofill más allá del Palau de la Música.