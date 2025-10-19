Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pura, la anciana de 97 años que lleva un año viviendo en la andana de su casa en Paiporta. Txema Rodríguez

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 19 de octubre de 2025

Redacción

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 19 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Resiliencia, el antídoto para emerger del barro un año después de la dana del 29-O

- Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»

- Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada

- Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche

- El 'chundachunda' de las raves ilegales vuelve a adueñarse de Benimaclet

