Restos de una de las raves ilegales cerca de la alquería de Serra en una imagen de archivo. JESÚS SIGNES

El 'chundachunda' de las raves ilegales vuelve a adueñarse de Benimaclet

Los vecinos reclaman que el Ayuntamiento solucione un problema enquistado desde hace décadas en la alquería de Serra

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:30

Comenta

El 'chundachunda' de las raves ilegales de Benimaclet nunca se fue, pero a ese tipo de molestias no se acostumbra uno nunca. La Asociación de ... Vecinos de Benimaclet ha denunciado este domingo que los residentes en la zona del norte del barrio, especialmente el residente entre el Camino de Farinós y el Espai Vert, han pasado de nuevo un fin de semana más con las molestias provocadas por los raves ilegales que desde hace unos 15 años se celebran en la Alquería Serra (del siglo XVIII y catalogada como Bien de Relevancia Local) y las ruinas de la antigua fábrica de leche El Prado, espacio bautizado con el nombre de Eskombrera.

