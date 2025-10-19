El 'chundachunda' de las raves ilegales vuelve a adueñarse de Benimaclet

El 'chundachunda' de las raves ilegales de Benimaclet nunca se fue, pero a ese tipo de molestias no se acostumbra uno nunca. La Asociación de ... Vecinos de Benimaclet ha denunciado este domingo que los residentes en la zona del norte del barrio, especialmente el residente entre el Camino de Farinós y el Espai Vert, han pasado de nuevo un fin de semana más con las molestias provocadas por los raves ilegales que desde hace unos 15 años se celebran en la Alquería Serra (del siglo XVIII y catalogada como Bien de Relevancia Local) y las ruinas de la antigua fábrica de leche El Prado, espacio bautizado con el nombre de Eskombrera.

La Alquería Serra, a pesar de contar con un nivel de protección, se encuentra en un estado lamentable de ruina, denuncian los residentes, que hacen hincapié en que ni el equipo de gobierno de Rita Barberá, ni el de Joan Ribó, ni el actual de María José Catalá, «han hecho absolutamente nada para recuperar ese bien histórico y arquitectónico, y erradicar dichas fiestas raves ilegales».

La Asociación Vecinal de Benimaclet, junto con el Círculo de Defensa del Patrimonio, lleva más de 15 años denunciando la situación. «Denuncias que el Círculo de Defensa del Patrimonio ha enviado también al Sindic de Greuges, elevando éste último hasta ocho recomendaciones al Ayuntamiento de València. Todo un récord de advertencias», ha lamentado la entidad en un comunicado.

«Tanto la Policía Local como la Policía Nacional son conocedoras de nuestro malestar. Es verdad que esporádicamente actúan realizando controles, pero al ser actuaciones esporádicas no surten el efecto deseado», han insistido desde la asociación vecinal, que ha tildado de lamentable «que a las fuerzas políticas se les llene la boca hablando de defensa de nuestra huerta y de nuestro patrimonio histórico-arquitectónico, y sin embargo la desidia y el abandono es su hoja de ruta».

«Desde la Asociación Vecinal de Benimaclet exigimos al Ayuntamiento de Valencia que haga de una vez por todas el trabajo que le corresponde, o sea: instar a los propietarios de la Alquería Serra a proteger y rehabilitar dichaaAlquería, y de no ser así ser expropiada por el Ayuntamiento y darle una utilidad social - cultural, así como llevar a cabo una coordinación entre ambas policías para actuar regularmente, y no esporádicamente, para erradicar dichas 'fiestas'», han apuntado en el comunicado.