Planta principal de Edwards en las que se producirán las válvulas. Jesús Signes

Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada

La firma contratará a trabajadores para la planta a partir de 2026 y los formará en su meticuloso proceso de tejido de válvulas cardíacas

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:59

Comenta

Hagamos un ejercicio de imaginación. Tienen en sus manos la capacidad de salvar vidas con un diminuto producto que requiere de un minucioso y preciso ... trabajo manual. Teniendo en cuenta que dispone de una plantilla de más de 1.000 trabajadores a su disposición, pero que ninguno de ellos cuenta con experiencia previa y la única vía de éxito es formar a cada uno de ellos para que sean capaces de elaborar este revolucionario producto, ¿qué cantidad de vidas creen que podrían salvar en un año?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

