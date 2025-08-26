Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada La compañía y Labora trabajan de manera conjunta en la contratación de personal de producción para la instalación, con el objetivo de que se incorpore en enero de 2026

Javier Gascó Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 00:42 Comenta Compartir

La compañía norteamericana Edwards Lifescience avanza firme hacia su desembarco en Moncada. La firma, que anunció la construcción de una nave para la fabricación de válvulas cardiacas el verano pasado, ha iniciado, de mano de la conselleria de Empleo el proceso de contratación para los que serán los primeros empleados de producción de su nueva instalación en la Comunitat.

La intención de la multinacional es contratar a 24 trabajadores para que se incorporen a la nueva base de operaciones a partir de enero de 2026. Para ello, la compañía cuenta con el apoyo de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Edwards ha comunicado que no se requiere experiencia previa en la industria médica para los puestos ofertados, ya que los candidatos podrán beneficiarse de un itinerario de formación completo a cargo de la compañía. Eso sí, las personas interesadas deberán estar dadas de alta en Labora.

Según han explicado desde la compañía, el proceso de contratación, que se alargará hasta durante septiembre, busca a los primeros empleados que se encargarán de labores de producción en la planta, ya que la compañía ya ha realizado algunas incorporaciones «para hacer posible el arranque del proyecto», en áreas como recursos humanos.

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha hecho hincapié en que la oferta de empleo se realice a través de Labora, síntoma de la confianza de las grandes empresas en la capacidad y la gestión del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

Asimismo, ha destacado el «clima de confianza que se ha generado en la Comunitat Valenciana que ha propiciado que importantes firmas elijan nuestra región para hacer crecer sus proyectos empresariales». Galvañ también ha destacado que la Comunitat cuenta con «las mejores condiciones» para convertirse en «un polo de atracción empresarial que genere empleo de calidad».

El arranque de la contratación coincide con los plazos anunciados por Joe Nuzzolese, vicepresidente global de Cadena de Suministro y Calidad de Edwards, quien explicó en su última visita a las obras de la planta en Moncada que su previsión es la de contratar a unos 300 trabajadores en los próximos tres años. El objetivo fijado por la compañía es el de alcanzar los 1.200 empleados en 2030.

La búsqueda de trabajadores llega diez meses después de la colocación de la primera piedra del proyecto, que iniciará su producción a partir de 2027. Pese a que todavía restan dos años para la puesta en marcha de la nueva instalación de Edwards en la Comunitat, las obras avanzan a buen ritmo.

La nueva sede de Edwards Lifesciences empieza a tomar forma en un terreno de cerca de 90.000 metros cuadrados en una de las áreas del Polígono Industrial Moncada III. La fachada exterior del que será el nuevo centro de producción de válvulas de la firma americana ya luce casi finiquitada y los trabajos se centran ahora en el interior de la nave.

Temas

Valenciano

Moncada