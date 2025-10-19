Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mamen, propietaria de Chiva Clinic, marca el punto que alcanzó el agua el 29-O.

Mamen, propietaria de Chiva Clinic, marca el punto que alcanzó el agua el 29-O. LP

Resiliencia, el antídoto para emerger del barro un año después de la dana del 29-O

Chiva ·

El agua arrasó todos los comercios del kilómetro cero de la riada. A día de hoy, la mayoría ha resurgido: «Había que volver a empezar»

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:35

La noche ha caído en Chiva. Juan Carlos Cunquero se asoma al barranco, donde el rumor del agua rompe el silencio. Baja mansa, apenas ... un hilo, una lámina sobre el refuerzo del puente nuevo. En esta ocasión, la dana, de nombre Alice, ha golpeado por otros lares, más en el litoral. Cada parte de lluvia pone en alerta al pueblo, por lo que pueda pasar. Hay quien a la primera gota se encierra en casa y ya no sale hasta el próximo rayo de sol. El miedo existe, el miedo come.

