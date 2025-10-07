Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este martes 7 de octubre de 2025
Redacción
Martes, 7 de octubre 2025, 21:30
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 7 de octubre en la Comunitat Valenciana:
-Los actos del 9 d'Octubre pasados por agua: la procesión cívica, la mascletà, los conciertos de bandas o la ofrenda floral
-El Supremo confirma la autoría de Fumiko Negishi sobre las obras de Antonio de Felipe
-Lafuente, en su primer acto como candidato a la CEV: «Necesitamos colaboración real con la Administración que trascienda lo protocolario»
-Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
-Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
