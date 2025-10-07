Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Cupón Diario de la ONCE premia con 500.000 euros a un jugador este martes
LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 7 de octubre de 2025

Redacción

Martes, 7 de octubre 2025, 21:30

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 7 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-Los actos del 9 d'Octubre pasados por agua: la procesión cívica, la mascletà, los conciertos de bandas o la ofrenda floral

-El Supremo confirma la autoría de Fumiko Negishi sobre las obras de Antonio de Felipe

-Lafuente, en su primer acto como candidato a la CEV: «Necesitamos colaboración real con la Administración que trascienda lo protocolario»

-Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar

-Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  3. 3 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  4. 4

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  5. 5 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  6. 6 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  9. 9 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  10. 10 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos

