Un 'rider' se desplaza con su patinete eléctrico en la avenida de Serrería de Valencia. JESÚS SIGNES

El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat

La Federación Española de VMP esgrime el mayor uso de estos vehículos por parte de los valencianos pese al incremento de las restricciones

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:12

El patinete eléctrico ha irrumpido de manera meteórica en el ecosistema de la movilidad valenciana erigiéndose como un elemento totalmente disruptor, tanto para lo ... bueno como para lo malo. El debate público generado sobre las bondades y aspectos negativos de este tipo de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) cuenta con partidarios y detractores. Para muchos parece no haber término medio. Lo cierto es que para unos, su presencia en las calles supone un peligro para la convivencia con el resto de conductores y peatones mientras que para otros son ya su herramienta de trabajo. Dejando de lado el ruido, la realidad es que a medida que se populariza su uso en la Comunitat, se estima que medio millón de usuarios se desplazan ya a bordo de un patín, también aumenta la cantidad de restricciones que les tratan de imponer las distintas administraciones.

