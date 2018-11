Un centenar de plazas de profesores para alumnos con problemas, sin cubrir desde el inicio del curso Un alumno, en un centro escolar de Infantil. / EFE Los profesores atienden a estudiantes que necesitan apoyo de logopedia o presentan algún trastorno o discapacidad J. BATISTA Valencia Lunes, 12 noviembre 2018, 21:51

El sindicato mayoritario en la enseñanza pública, el Stepv, ha denunciado que 101 plazas docentes de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica están sin cubrir desde el inicio del curso. Según la organización, se trata de vacantes que no fueron adjudicadas el pasado julio, en el procedimiento que permite completar los puestos docentes que hacen falta de cara al nuevo ejercicio, fundamentalmente mediante las bolsas de interinos.

A través de un comunicado la organización señaló que las 101 plazas se han incluido en la adjudicación continua de puestos que se resolverá en las próximas horas, por lo que los profesionales especialistas que las consigan podrán incorporarse a los centros en los días siguientes, en principio hasta el final del ejercicio. Se trata de 76 vacantes de Audición y Lenguaje y otras 25 de Pedagogía Terapéutica.

Tal y como insistieron desde el sindicato, la propia Conselleria de Educación reconoció, en diferentes reuniones con representantes sindicales, que no habían sido cubiertas desde el arranque del curso por diferentes motivos procedimentales. Además, las cifras concuerdan con el estudio realizado por el propio sindicato tras ser alertado de que se estaban produciendo carencias en este sentido.

A las cifras señaladas hay que añadir otras 15 sustituciones para ambas especialidades. En estos casos se trata de cubrir bajas por diferentes motivos, desde una incapacidad temporal hasta un permiso de maternidad. Por lo tanto, la ausencia del docente no se prolonga desde el pasado septiembre.

Estas especialidades se encargan de atender al alumnado que presenta necesidades especiales, desde problemas de conducta hasta trastornos del desarrollo o el lenguaje. Por ejemplo, son un refuerzo fundamental para los niños con discapacidades auditivas, motoras o visuales, por no hablar de los que precisan de un refuerzo logopédico o presentan trastornos del espectro autista.

Desde el Stepv señalaron que todas estas plazas forman parte de la dotación de recursos incluida en el Plan de Actuación para la Mejora (PAM), un programa en el que los centros públicos y concertados plasman medidas para alcanzar el éxito escolar de su alumnado, especialmente las que tienen que ver con apoyos extraordinarios, como es el caso. Para la organización mayoritaria es preciso que estas plazas formen parte de las plantillas ordinarias de los centros, lo que no siempre sucede. Es decir, que no tengan carácter extraordinario y dependan de una herramienta que se autoriza año a año.

Por último, el sindicato defendió que gracias a su presión a través de diferentes reuniones con la administración se ha podido solucionar el problema, detectado en las pasadas adjudicaciones de julio. Posteriormente organizaron un grupo de trabajo con profesores de estas especialidades que, al no haber sido ofertadas todas las plazas en los últimos meses, no han tenido posibilidad de solicitarlas o se han visto obligados a pedir la cobertura de una sustitución. Estas, a diferencia de las vacantes, se prolongan por un periodo de tiempo más reducido (no son a curso completo).

«El trabajo realizado por el sindicato junto al profesorado ha dado sus frutos y mañana (por el martes) se ofertarán 101 vacantes que aún estaban pendientes de adjudicar», rezaba el comunicado. También se advirtió de que se realizará un seguimiento para verificar que en aquellos centros donde tienen constancia de que existe alguna necesidad de este tipo se va a disponer del correspondiente especialista. «Si no es así trasladaremos el listado de colegios con plazas sin cubrir para que de forma inmediata se atiendan sus necesidades», sentenciaba la nota.