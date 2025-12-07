Celebran en Valencia el 44 aniversario del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil El sentimiento de camaradería y los recuerdos de los riesgos que asumieron en la dana predominan en el encuentro de los buzos de la Benemérita, una de las unidades más técnicas y exigentes

J. Martínez Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025

Un grupo numeroso de miembros del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se han reunido en Valencia este fin de semana para conmemorar el 44 aniversario de su fundación, y han celebrado diversas actividades como una exposición fotográfica, una demostración culinaria de la paella valenciana, una excursión en barca por la Albufera y visitas a la Marina Real, el Oceanogràfic y el centro histórico de la ciudad de Valencia.

El encuentro ha sido organizado a nivel particular por varios miembros del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Valencia, que han ejercido este año de anfitriones. A las actividades han asistido también familiares y amigos de los buzos, así como antiguos miembros de los GEAS que ahora están destinados en otras unidades.

El espíritu de unión, amistad y camaradería ha predominado en este encuentro celebrado en Valencia con el recuerdo de las víctimas de la dana y los innumerables servicios que realizaron los submarinistas de la Guardia Civil en las trágicas inundaciones, donde rescataron a víctimas y pusieron en riesgo sus vidas.

Accedieron a garajes aprovechando los huecos que dejaban los vehículos amontonados o saltaron sobre ellos sin importarles el riesgo de ahogamiento o electrocución por nuevas avenidas de agua, asfixia por la existencia de gases nocivos y aguas putrefactas, cables eléctricos tocando el agua, líquidos tóxicos y combustibles, y con el peligro también de aplastamiento debidos al estado de los techos, paredes y las montañas de coches.

Al encuentro han asistido buzos de la Guardia Civil procedentes de los grupos de Madrid, Barcelona, Murcia, Almería, Cuenca, Tenerife, Las Palmas y Mallorca, entre otras ciudades. También ha acudido la guardia civil madrileña María Eugenia García, que en 2023 se convirtió en la primera mujer buzo del GEAS, una de las unidades más técnicas y exigentes de la Benemérita.

El prestigioso cocinero de reconocimiento internacional Edu Torres (Molino Roca) realizó una demostración culinaria de la paella valenciana, y los asistentes pudieron interactuar con el chef y observar sus técnicas culinarias.

El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), que fue fundado en 1981, realiza operaciones de rescate y búsqueda de personas desparecidas en mares, ríos y lagos, pero también apoya a otras unidades en determinados servicios, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Esta unidad se integró en el Servicio Marítimo en 1997 y otras de sus funciones son la vigilancia del patrimonio sumergido y la seguridad acuática.